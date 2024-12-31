揮別2024，迎接2025！今年全台跨年演唱會星光閃閃，邀請國外多組重量級大咖表演，Super Junior、2NE1 Dara、韓國女團Apink、MAMAMOO成員輝人、李俊昊及姜丹尼爾，還有國內超強團體魅力演出，比如唱跳天團Energy、原子少年、ELL&s未來少女、U:NUS、宇宙人、W0lf(S)五堅情、玖壹壹，也集結超多實力唱將，徐佳瑩、蔡健雅、梁詠琪、盧廣仲、陳芳語、丁噹等一飽廣大民眾耳福；此外跨年煙火秀更是朝聖理由之一，今年台北101煙火秀以Team Taiwan Champion為主題，歡慶棒球12強賽台灣奪冠，而新北以長達13分14秒煙火秀打頭陣，成為全台最早煙火吸引人潮。《NOWnews今日新聞》為您整理全台跨年晚會詳細資訊，卡司亮點、交通方式及直播頻道一次掌握，讓您開心又輕鬆迎接2025年！
🎆臺北最High新年城－2025跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）01：00
◾️地點：台北市政府府前廣場
◾️主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉
◾️藝人卡司出場順序：李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties」、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、Energy、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振、City4舞團、梁詠琪、八三夭。
◾️電視轉播：TVBS歡樂台（CH56）、公視（CH13）、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
◾️網路轉播：台北市政府YouTube、LINE TODAY、公視+、TVBS NEWSYouTube、TVBS新聞官方臉書、台北旅遊網官方臉書
◾️行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
◾️煙火亮點：今年跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。
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2025台北跨年／李多慧、林襄火辣開場 八三夭接力梁詠琪嗨到隔夜
🎆 2025閃耀新北・1314 跨河煙火🎆
◾️時間：2024／12／31（二）15：00－2024／12／31（二）21：30
◾️地點：新北市淡水漁人碼頭＆八里左岸
◾️主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️卡司出場順序：OPEN將！家族（嗨跳開場）、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）（煙火施放後壓軸）
◾️電視轉播：無
◾️網路轉播：新北市文化局官方臉書粉絲專頁、 新北市文化局官方YouTube頻道
◾️煙火亮點：施放時間為20：25－20：38，長達13分14秒煙火秀，使用超過3萬發煙火，搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。
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2025新北跨年／SJ利特、始源陪看全台最早煙火 觀賞攻略大公開
🎆 2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：桃園市中壢區高鐵站前廣場（近領航南路三段）
◾️主持人：小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、潘君侖
◾️藝人卡司：姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
◾️電視轉播：中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）
◾️網路轉播：中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園官方臉書粉絲專頁、中視新聞官方臉書粉絲專頁
◾️煙火亮點：長達180秒的絢爛煙火將與民眾一起迎接新的一年，焰火綻放閃爍於夜空中，象徵著照亮未來的光芒，點燃新的希望與夢想。
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🎆2025新竹「共創新城 閃耀竹夢」跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：竹北市縣政六路
◾️主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、 圓圓、鏝鏝
◾️藝人卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
◾️電視轉播：中視綜合台（20：00開始）
◾️網路轉播：新竹縣政府臉書粉絲專頁、楊文科縣長臉書專頁（18：00開始）
◾️煙火亮點：跨年夜零時整將釋放炫麗煙火，長達300秒的煙火秀，點亮整個新竹夜空，為2025開啟燦爛序章。
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2025新竹跨年／安心亞、丁噹陪你倒數！卡司、交通、懶人包一次看
🎆2025台中「蛇現幸福」最強跨年夜🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）01：00
◾️地點：台中水湳中央公園
◾️主持人：阿Ken、蔡尚樺
◾️卡司出場順序：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）
◾️電視轉播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）
◾️網路轉播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、MyVideo
◾️煙火亮點：眾星雲集搭配180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會。
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🎆2025高雄「亞灣星海奇航」夢時代跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：55－2025／1／1（三）01：00
◾️地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）
◾️主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
◾️演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊
◾️電視轉播：華視（CH12）、年代MUCH台（CH38）、壹電視綜合台（CH129）
◾️網路轉播：中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、ETtoday新聞雲、陳其邁 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府FB、高雄旅遊網FB、華視綜藝頻道YouTube
◾️煙火亮點：高雄將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，呼應迎接2025年，2025諧音是「愛你、愛我」。
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🎆2025台南好Young跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：永華市政中心西側廣場
◾️主持人：吳建恆、徐凱希
◾️藝人卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、日本女團@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年
◾️電視直播：TVBS（CH42）
◾️網路直播：2025台南好Young臉書
◾️煙火亮點：2025台南好Young跨年晚會將施放「金蛇賀歲」180秒的煙火秀，總數近3千發，其中400發是染色煙火，搭配音樂及各式吉祥話施放，最後一天與民眾一同從2024跨越2025。
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2025台南跨年／李俊昊甜蜜陪跨年！豪華卡司、交通資訊懶人包
🎆2025台東跨年晚會–東飄去旅行🎆
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：台東市國際地標（台東縣台東市臨海路一段61號）
◾️主持人：咖啡糖賢齡、張柏謙
◾️藝人卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光
◾️電視直播：TVBS精采台（CH40）
◾️網路直播：TVBS NEWS YT、TVBS NEWS FB、食尚玩家YT、食尚玩家FB、公視+、公視YT LIVE
◾️煙火亮點：祭出240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火，讓大家邁向美好的2025年，邀請外縣市的所有樂迷朋友來台東一起參加跨年盛事，在最美的星空下聽歌歡唱！
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🎆臺北最High新年城－2025跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）01：00
◾️地點：台北市政府府前廣場
◾️主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉
◾️藝人卡司出場順序：李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties」、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、Energy、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振、City4舞團、梁詠琪、八三夭。
◾️電視轉播：TVBS歡樂台（CH56）、公視（CH13）、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道
◾️網路轉播：台北市政府YouTube、LINE TODAY、公視+、TVBS NEWSYouTube、TVBS新聞官方臉書、台北旅遊網官方臉書
◾️行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video
◾️煙火亮點：今年跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。
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🎆 2025閃耀新北・1314 跨河煙火🎆
◾️時間：2024／12／31（二）15：00－2024／12／31（二）21：30
◾️地點：新北市淡水漁人碼頭＆八里左岸
◾️主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷
◾️卡司出場順序：OPEN將！家族（嗨跳開場）、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）（煙火施放後壓軸）
◾️電視轉播：無
◾️網路轉播：新北市文化局官方臉書粉絲專頁、 新北市文化局官方YouTube頻道
◾️煙火亮點：施放時間為20：25－20：38，長達13分14秒煙火秀，使用超過3萬發煙火，搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。
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🎆 2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：桃園市中壢區高鐵站前廣場（近領航南路三段）
◾️主持人：小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、潘君侖
◾️藝人卡司：姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女
◾️電視轉播：中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）
◾️網路轉播：中視新聞台YouTube、ETtoday新聞雲YouTube、中時新聞網YouTube、樂遊桃園官方臉書粉絲專頁、中視新聞官方臉書粉絲專頁
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🎆2025新竹「共創新城 閃耀竹夢」跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：竹北市縣政六路
◾️主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、 圓圓、鏝鏝
◾️藝人卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融
◾️電視轉播：中視綜合台（20：00開始）
◾️網路轉播：新竹縣政府臉書粉絲專頁、楊文科縣長臉書專頁（18：00開始）
◾️煙火亮點：跨年夜零時整將釋放炫麗煙火，長達300秒的煙火秀，點亮整個新竹夜空，為2025開啟燦爛序章。
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2025新竹跨年／安心亞、丁噹陪你倒數！卡司、交通、懶人包一次看
🎆2025台中「蛇現幸福」最強跨年夜🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）01：00
◾️地點：台中水湳中央公園
◾️主持人：阿Ken、蔡尚樺
◾️卡司出場順序：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）
◾️電視轉播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）
◾️網路轉播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室、Vidol Youtube、MyVideo
◾️煙火亮點：眾星雲集搭配180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會。
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2025台中跨年／蔡健雅、輝人一起倒數 詳細資訊懶人包看這邊
🎆2025高雄「亞灣星海奇航」夢時代跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：55－2025／1／1（三）01：00
◾️地點：高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）
◾️主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
◾️演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊
◾️電視轉播：華視（CH12）、年代MUCH台（CH38）、壹電視綜合台（CH129）
◾️網路轉播：中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、ETtoday新聞雲、陳其邁 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府FB、高雄旅遊網FB、華視綜藝頻道YouTube
◾️煙火亮點：高雄將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，呼應迎接2025年，2025諧音是「愛你、愛我」。
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2025高雄跨年／2NE1 Dara來了！盧廣仲、徐佳瑩壓軸 懶人包看這
🎆2025台南好Young跨年晚會🎆
◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：永華市政中心西側廣場
◾️主持人：吳建恆、徐凱希
◾️藝人卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、日本女團@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年
◾️電視直播：TVBS（CH42）
◾️網路直播：2025台南好Young臉書
◾️煙火亮點：2025台南好Young跨年晚會將施放「金蛇賀歲」180秒的煙火秀，總數近3千發，其中400發是染色煙火，搭配音樂及各式吉祥話施放，最後一天與民眾一同從2024跨越2025。
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2025台南跨年／李俊昊甜蜜陪跨年！豪華卡司、交通資訊懶人包
🎆2025台東跨年晚會–東飄去旅行🎆
◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）00：30
◾️地點：台東市國際地標（台東縣台東市臨海路一段61號）
◾️主持人：咖啡糖賢齡、張柏謙
◾️藝人卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光
◾️電視直播：TVBS精采台（CH40）
◾️網路直播：TVBS NEWS YT、TVBS NEWS FB、食尚玩家YT、食尚玩家FB、公視+、公視YT LIVE
◾️煙火亮點：祭出240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火，讓大家邁向美好的2025年，邀請外縣市的所有樂迷朋友來台東一起參加跨年盛事，在最美的星空下聽歌歡唱！
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2025台東跨年／頑童MJ116睽違5年跨年合體！交通、直播頻道一次看
🔺各大晚會詳細活動資訊總整理
2025台北跨年／李多慧、林襄火辣開場 八三夭接力梁詠琪嗨到隔夜
2025新北跨年／SJ利特、始源陪看全台最早煙火 觀賞攻略大公開
2025桃園跨年／姜丹尼爾、《原子》13組輪番開唱 亮點懶人包一覽
2025新竹跨年／安心亞、丁噹陪你倒數！卡司、交通、懶人包一次看
2025台中跨年／蔡健雅、輝人一起倒數 詳細資訊懶人包看這邊
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