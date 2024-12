我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025跨年晚會「臺北最High新年城」卡司演出順序出爐。(圖/翻攝自台北旅遊網官方臉書)

▲▼2025新北跨年演唱會卡司及演出順序,陪你/妳嗨翻2024年最後一天。(圖/翻攝自新北市文化局臉書)

▲2025桃園「燈燈燈燈!」跨年晚會卡司名單全出爐,包括姜丹尼爾KANG DANIEL(강다니엘)、DAYCHILD (데이차일드)、丁噹、原子少年Saturnday、ELL&s未來少女、陳芳語及白安等共13組藝人表演。(圖/翻攝自桃園市政府警察局臉書)

▲丁噹、麋先生、彭佳慧、羅文裕、安心亞(如圖)等13組超強卡司將輪番上陣。(圖/竹縣好好玩臉書)

▲新竹跨年演唱會演出流程圖。(圖/竹縣好好玩臉書)

▲▼金曲歌后蔡健雅及MAMAMOO輝人將參加2025台中跨年晚會,陪伴觀眾與讀者們一起跨年。(圖/翻攝自漾台中粉專)





▲高雄跨年晚會公開卡司演出順序。(圖/高雄市政府提供)

▲2NE1成員Sandara Park將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。(圖/ABYSS Company)

▲李俊昊將在跨年夜搭飛機來台迎接2025年的到來。(圖/台南市政府提供)

▲台南好Young跨年演唱會藝人卡司出場順序。(圖/翻攝自台南好Young 官方臉書)

▲熊仔、頑童MJ116、MC HotDog熱狗、李權哲等人都將參與2025台東跨年晚會。(圖/取自台東跨年晚會臉書)

揮別2024,迎接2025!今年全台跨年演唱會星光閃閃,邀請國外多組重量級大咖表演,Super Junior、2NE1 Dara、韓國女團Apink、MAMAMOO成員輝人、李俊昊及姜丹尼爾,還有國內超強團體魅力演出,比如唱跳天團Energy、原子少年、ELL&s未來少女、U:NUS、宇宙人、W0lf(S)五堅情、玖壹壹,也集結超多實力唱將,徐佳瑩、蔡健雅、梁詠琪、盧廣仲、陳芳語、丁噹等一飽廣大民眾耳福;此外跨年煙火秀更是朝聖理由之一,今年台北101煙火秀以Team Taiwan Champion為主題,歡慶棒球12強賽台灣奪冠,而新北以長達13分14秒煙火秀打頭陣,成為全台最早煙火吸引人潮。◾️:2024/12/31(二)19:00-2025/1/1(三)01:00◾️◾️:Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉◾️:李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties」、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、Energy、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振、City4舞團、梁詠琪、八三夭。◾️:TVBS歡樂台(CH56)、公視(CH13)、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道◾️◾️:TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video◾️:今年跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」,煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心,從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域突破,展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)15:00-2024/12/31(二)21:30◾️◾️:黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷◾️:OPEN將!家族(嗨跳開場)、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S(利特、神童、始源)(煙火施放後壓軸)◾️:無◾️◾️:施放時間為20:25-20:38,長達13分14秒煙火秀,使用超過3萬發煙火,搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)19:00-2025/1/1(三)00:30◾️◾️:小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、潘君侖◾️:姜丹尼爾KANG DANIEL(강다니엘)、DAYCHILD (데이차일드)、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女◾️:中視新聞台(CH154)、中天綜合台(CH36)◾️◾️:長達180秒的絢爛煙火將與民眾一起迎接新的一年,焰火綻放閃爍於夜空中,象徵著照亮未來的光芒,點燃新的希望與夢想。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)18:00-2025/1/1(三)00:30◾️◾️丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融中視綜合台(20:00開始)◾️ 楊文科縣長臉書專頁 (18:00開始)◾️跨年夜零時整將釋放炫麗煙火,長達300秒的煙火秀,點亮整個新竹夜空,為2025開啟燦爛序章。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)18:00-2025/1/1(三)01:00◾️◾️:阿Ken、蔡尚樺◾️玖壹壹(開場)、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人(倒數前)、W0lf(S)五堅情(倒數後)◾️三立都會台(CH30)、台視(CH7)、TBC台中資訊台(CH20)、高點綜合台(CH44)◾️◾️:眾星雲集搭配180秒國際級煙火秀,準備打造亞洲最盛大跨年晚會。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)18:55-2025/1/1(三)01:00◾️◾️:歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊華視(CH12)、年代MUCH台(CH38)、壹電視綜合台(CH129)◾️◾️高雄將施放千輪版250秒亞灣跨年花火,搭配火星人布魯諾(Bruno Mars)經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉,還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援,呼應迎接2025年,2025諧音是「愛你、愛我」。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)18:00-2025/1/1(三)00:30◾️◾️吳建恆、徐凱希◾️李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、日本女團@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年◾️:TVBS(CH42)◾️◾️:2025台南好Young跨年晚會將施放「金蛇賀歲」180秒的煙火秀,總數近3千發,其中400發是染色煙火,搭配音樂及各式吉祥話施放,最後一天與民眾一同從2024跨越2025。👉更多詳細活動資訊◾️:2024/12/31(二)19:00-2025/1/1(三)00:30◾️◾️咖啡糖賢齡、張柏謙◾️熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光◾️TVBS精采台(CH40)◾️◾️:祭出240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火,讓大家邁向美好的2025年,邀請外縣市的所有樂迷朋友來台東一起參加跨年盛事,在最美的星空下聽歌歡唱!👉更多詳細活動資訊🔺各大晚會詳細活動資訊總整理