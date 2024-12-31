揮別2024，迎接2025！今年全台跨年演唱會星光閃閃，邀請國外多組重量級大咖表演，Super Junior、2NE1 Dara、韓國女團Apink、MAMAMOO成員輝人、李俊昊及姜丹尼爾，還有國內超強團體魅力演出，比如唱跳天團Energy、原子少年、ELL&s未來少女、U:NUS、宇宙人、W0lf(S)五堅情、玖壹壹，也集結超多實力唱將，徐佳瑩、蔡健雅、梁詠琪、盧廣仲、陳芳語、丁噹等一飽廣大民眾耳福；此外跨年煙火秀更是朝聖理由之一，今年台北101煙火秀以Team Taiwan Champion為主題，歡慶棒球12強賽台灣奪冠，而新北以長達13分14秒煙火秀打頭陣，成為全台最早煙火吸引人潮。《NOWnews今日新聞》為您整理全台跨年晚會詳細資訊，卡司亮點、交通方式及直播頻道一次掌握，讓您開心又輕鬆迎接2025年！

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🎆臺北最High新年城－2025跨年晚會🎆

◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）01：00

◾️地點台北市政府府前廣場

◾️主持人：Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉

▲臺北最High新年城－2025跨年晚會（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）
▲2025跨年晚會「臺北最High新年城」卡司演出順序出爐。（圖／翻攝自台北旅遊網官方臉書）
◾️藝人卡司出場順序：李多慧與林襄領軍的「Dragon Beauties」、怕胖團、TRASH、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、YELLOW黃宣、Apink、Energy、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振、City4舞團、梁詠琪、八三夭。

◾️電視轉播：TVBS歡樂台（CH56）、公視（CH13）、TVBS ASIA、美國中旺電視、中天頻道

◾️網路轉播台北市政府YouTubeLINE TODAY公視+TVBS NEWSYouTubeTVBS新聞官方臉書台北旅遊網官方臉書

◾️行動影音：TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video

◾️煙火亮點：今年跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。

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🎆 2025閃耀新北・1314 跨河煙火🎆

◾️時間：2024／12／31（二）15：00－2024／12／31（二）21：30

◾️地點新北市淡水漁人碼頭八里左岸

◾️主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷

◾️卡司出場順序：OPEN將！家族（嗨跳開場）、許富凱、U:NUS、宇宙人、卓文萱、梁舒涵、陳勢安、板凳樂團、孫淑媚、葛西瓦、范逸臣、SUPER JUNIOR-L.S.S（利特、神童、始源）（煙火施放後壓軸）

▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲▼2025新北跨年演唱會卡司及演出順序，陪你／妳嗨翻2024年最後一天。（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
▲2025新北跨年「閃耀新北1314跨河煙火」（圖／翻攝自新北市文化局臉書）
 
◾️電視轉播：無

◾️網路轉播新北市文化局官方臉書粉絲專頁新北市文化局官方YouTube頻道

◾️煙火亮點：施放時間為20：25－20：38，長達13分14秒煙火秀，使用超過3萬發煙火，搭配音樂、採用4大色系以展現自然及人文之美。

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🎆 2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會🎆

◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）00：30

◾️地點桃園市中壢區高鐵站前廣場（近領航南路三段）

◾️主持人：小鐘、何妤玟、啦啦隊女神短今、潘君侖

◾️藝人卡司：姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、陳芳語、白安、TRASH、李芷婷、艾薇、小男孩樂團、范逸臣、原子少年Saturnday、洪暐哲、ELL&s未來少女

▲2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會卡司名單全出爐，包括姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、原子少年Saturnday、ELL&s未來少女、陳芳語及白安等共13組藝人表演。（圖／翻攝自桃園市政府警察局臉書）
▲2025桃園「燈燈燈燈！」跨年晚會卡司名單全出爐，包括姜丹尼爾KANG DANIEL（강다니엘）、DAYCHILD （데이차일드）、丁噹、原子少年Saturnday、ELL&s未來少女、陳芳語及白安等共13組藝人表演。（圖／翻攝自桃園市政府警察局臉書）
◾️電視轉播：中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）

◾️網路轉播中視新聞台YouTubeETtoday新聞雲YouTube中時新聞網YouTube樂遊桃園官方臉書粉絲專頁中視新聞官方臉書粉絲專頁

◾️煙火亮點：長達180秒的絢爛煙火將與民眾一起迎接新的一年，焰火綻放閃爍於夜空中，象徵著照亮未來的光芒，點燃新的希望與夢想。

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🎆2025新竹「共創新城 閃耀竹夢」跨年晚會🎆

◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）00：30

◾️地點竹北市縣政六路

◾️主持人黃豪平、陳大天、夏和熙、 圓圓、鏝鏝

◾️藝人卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融

▲丁噹、麋先生、彭佳慧、羅文裕、安心亞（如圖）等13組超強卡司將輪番上陣。
▲丁噹、麋先生、彭佳慧、羅文裕、安心亞（如圖）等13組超強卡司將輪番上陣。（圖／竹縣好好玩臉書）
▲新竹跨年演唱會演出流程圖。
▲新竹跨年演唱會演出流程圖。（圖／竹縣好好玩臉書）
◾️電視轉播：中視綜合台（20：00開始）

◾️網路轉播：新竹縣政府臉書粉絲專頁楊文科縣長臉書專頁（18：00開始）

◾️煙火亮點跨年夜零時整將釋放炫麗煙火，長達300秒的煙火秀，點亮整個新竹夜空，為2025開啟燦爛序章。

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🎆2025台中「蛇現幸福」最強跨年夜🎆

◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）01：00

◾️地點台中水湳中央公園

◾️主持人：阿Ken、蔡尚樺

◾️卡司出場順序：玖壹壹（開場）、高爾宣、血肉果汁機、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、Ozone、芒果醬Mango Jump、派偉俊、固定客、PIZZALI、蓋兒Gail、SCOOL、SPARK皇毅、ANGIE安吉、DOUBLE K-風情萬種KTV、蔡健雅、MAMAMOO輝人、告五人（倒數前）、W0lf(S)五堅情（倒數後）

▲金曲歌后蔡健雅參加2025台中跨年晚會。（圖／翻攝自漾台中粉專）
▲▼金曲歌后蔡健雅及MAMAMOO輝人將參加2025台中跨年晚會，陪伴觀眾與讀者們一起跨年。（圖／翻攝自漾台中粉專）

▲台中市長盧秀燕表示，韓國人氣女星輝人的跨年晚會演出不受影響。（圖／台中市政府提供，2024.12.04）
 
◾️電視轉播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）

◾️網路轉播三立電視YouTube三立新聞網YouTube三立新聞網直播室Vidol YoutubeMyVideo

◾️煙火亮點：眾星雲集搭配180秒國際級煙火秀，準備打造亞洲最盛大跨年晚會。

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2025台中跨年／蔡健雅、輝人一起倒數　詳細資訊懶人包看這邊


🎆2025高雄「亞灣星海奇航」夢時代跨年晚會🎆

◾️時間：2024／12／31（二）18：55－2025／1／1（三）01：00

◾️地點高雄夢時代廣場（高雄市前鎮區時代大道）

◾️主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠

◾️演唱會卡司：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊

▲高雄跨年晚會公開卡司演出順序。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄跨年晚會公開卡司演出順序。（圖／高雄市政府提供）
▲2NE1成員Sandara Park將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。（圖／ABYSS Company）
▲2NE1成員Sandara Park將在高雄獻出她個人在台灣的跨年首秀。（圖／ABYSS Company）
◾️電視轉播：華視（CH12）、年代MUCH台（CH38）、壹電視綜合台（CH129）

◾️網路轉播：中華電信MODHami VideoLINE TODAYETtoday新聞雲陳其邁 Chen Chi-Mai FB高雄市政府FB高雄旅遊網FB華視綜藝頻道YouTube

◾️煙火亮點高雄將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，呼應迎接2025年，2025諧音是「愛你、愛我」。

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🎆2025台南好Young跨年晚會🎆

◾️時間：2024／12／31（二）18：00－2025／1／1（三）00：30

◾️地點永華市政中心西側廣場

◾️主持人：吳建恆、徐凱希

◾️藝人卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、日本女團@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年

▲黃偉哲公布耶誕跨年第3波卡司，韓男神李俊昊將在台南跨年。（圖／台南市政府提供）
▲李俊昊將在跨年夜搭飛機來台迎接2025年的到來。（圖／台南市政府提供）
◾️電視直播：TVBS（CH42）

◾️網路直播2025台南好Young臉書

◾️煙火亮點：2025台南好Young跨年晚會將施放「金蛇賀歲」180秒的煙火秀，總數近3千發，其中400發是染色煙火，搭配音樂及各式吉祥話施放，最後一天與民眾一同從2024跨越2025。

▲台南好Young跨年演唱會藝人卡司出場順序。（圖／翻攝自台南好Young 官方臉書）
▲台南好Young跨年演唱會藝人卡司出場順序。（圖／翻攝自台南好Young 官方臉書）
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🎆2025台東跨年晚會–東飄去旅行🎆

◾️時間：2024／12／31（二）19：00－2025／1／1（三）00：30

◾️地點台東市國際地標（台東縣台東市臨海路一段61號）

◾️主持人：咖啡糖賢齡、張柏謙

◾️藝人卡司：熱狗MC HotDog、頑童MJ116、洪佩瑜 Pei-Yu Hung、李權哲、熊仔、JADE、王若琳 、蘇慧倫、葉璦菱、魏如昀、許含光

▲熊仔、頑童MJ116、MC HotDog熱狗、李權哲等人都將參與2025台東跨年晚會。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
▲熊仔、頑童MJ116、MC HotDog熱狗、李權哲等人都將參與2025台東跨年晚會。（圖／取自台東跨年晚會臉書）
◾️電視直播：TVBS精采台（CH40）

◾️網路直播：TVBS NEWS YTTVBS NEWS FB食尚玩家YT食尚玩家FB公視+公視YT LIVE

◾️煙火亮點：祭出240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火，讓大家邁向美好的2025年，邀請外縣市的所有樂迷朋友來台東一起參加跨年盛事，在最美的星空下聽歌歡唱！

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