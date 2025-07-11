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▲陳映如發現未寄出的信件，信中滿載父親的愧疚與寂寞。（圖／陳映如 IG）

30歲藝人「小蘋果」陳映如曾在節目《大學生了沒》亮相，2020年參與張作驥執導的《夏日天空的那匹紅馬》；2021年因主演電影《哭悲》備受矚目，近日她也罕見提起自己的成長經歷。陳映如父親經營葬儀社時因捲入黑道糾紛遭開7槍，所幸奇蹟生還。然而2年多前父親在療養院過世，她在整理遺物時發現父親寫給家人卻從未寄出的信，信中滿載懺悔與思念，讓她發現父親表面瀟灑下的孤寂與歉疚，這段刻骨銘心的經歷也成為她演藝路上的養分。陳映如談起與父親的往事，情緒仍難掩激動。根據週刊《CTWANT》報導，陳映如小學2年級時父親因婚外情離開家庭，兩人直到她上大學才重新建立聯繫。當時父親經營葬儀社，卻因為協助一位黑道成員的母親辦喪禮，誤觸利益糾紛，竟遭對方朝身體連開7槍。所幸父親奇蹟似地撿回一命。不料兩年多前，她在前往片場途中接獲父親於療養院過世的噩耗，當天她正準備拍攝一支帶喜感的廣告，只能壓抑情緒完成拍攝，接著飛奔至火車站準備回花蓮參加告別式。當時適逢週五，返鄉人潮爆滿，她焦急地向站長說明父親離世的情況，才終於順利搭上返鄉列車。喪事過後，陳映如與姊姊一同整理父親的遺物，才發現藏在抽屜的幾封書信，都是父親寫給家人卻從未寄出的心聲。信裡充滿對過往的懺悔與掛念，讓她意識到爸爸雖然外表瀟灑，心底其實藏著滿滿寂寞與歉疚，她說：「那個時候才明白他很寂寞，也覺得自己做錯了很多事情」。父親走後不久，陳映如的祖母也接連離世，短時間內連續失去至親，讓她身心重創，甚至罹患憂鬱症。即使在鏡頭前努力搞笑，內心卻感受不到一絲快樂。後來她開始接受心理諮商，也才重新拾起父親留下的老相機，踏上喪禮攝影之路。陳映如身兼演員、設計師與喪禮攝影師等多重角色，展現多元才華。她畢業於北藝大電影創作學系，2020年參與張作驥執導的《夏日天空的那匹紅馬》，2021年因演出恐怖片《哭悲》受到矚目，並於隔年奪得金片子大賽最佳女演員獎。今年更以《夏日檸檬草》入選台北電影節非常新人。除演出表現亮眼，她在幕後創作也表現亮眼，長片劇本《安普羅天使》曾獲第44屆優良電影劇本特優獎，短片《當哨聲響起……》亦斬獲第45屆金穗獎最佳學生劇情片殊榮，並於首爾國際女性影展亞洲短片競賽單元中拿下優等獎，無論幕前幕後皆展現紮實的創作實力與藝術能量。