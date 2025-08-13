啦啦隊女神林襄與樂天球員馬傑森曾有過一段情，今（13）日卻被阿布舞出面指控女方介入自己與馬傑森，「感情重疊」風波讓林襄背上「小三」罪名，引發軒然大波，馬傑森今稍早透過經紀公司駁斥此事，「均屬不實消息」，沒多久林襄同樣跟上，透過經紀公司曬出114字聲明，「提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任。」
林襄經紀公司發出聲明，「有關本公司旗下藝人林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，對此，謹提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」
而稍早，馬傑森也透過經紀公司發布聲明，「針對馬傑森選手之私人生活出現相關討論，關於影射選手在過往感情生活中，出現『感情重疊』之情節屬不實訊息，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害！」將嚴正處理，「對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集。」
馬傑森經紀公司強調，已經對網上任何不實訊息進行蒐證，聲明強硬且嚴肅，表示未來不排除尋求司法途徑，「望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。謝謝球迷朋友一直以來對傑森的重視與支持，期盼大家再將焦點放回精彩的賽事中。
不管禁愛令 阿布舞自爆戀上馬傑森
今一早爆料流傳出來，阿布舞表示加入樂天球團之後，和馬傑森來電，對方第一次拿下單場MVP的那天，就是他們在一起的第一天，雖然合約有禁愛令，但能避免不要太高調，真的想偷偷談戀愛還是有辦法，所以2人都只在家裡約會，就算出門吃飯也要分開進去，或是找朋友當掩護。
雖然麻煩，不過阿布舞想保護好馬傑森，呵護這段感情，怎料後來馬傑森劈腿林襄，心情震驚又不悅，直轟2人無縫接軌，「對！我聽到的就是重疊。」也讓林襄在分手許久後，被冠上小三罪名，3人關係掀起熱議，而真正實情只有當事人才知道了，盼各方不應為他人感情多下註解與結論。
🔺林襄經紀公司聲明
有關本公司旗下藝人林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，對此，謹提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。
