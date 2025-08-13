（8月13日13：38／林襄駁斥聲明）啦啦隊女神林襄曾和樂天球員馬傑森交往，今（13）日爆出林襄疑似介入當時同為樂天女孩的阿布舞與馬傑森之間，阿布舞出面指控2人「感情重疊」，自己飽受委屈，消息很快傳遍出去，林襄慘背負起「小三」罪名，《NOWNEWS今日新聞》記者關心，經紀公司正在準備回應中，而馬傑森方面，今稍早透過經紀公司發聲，「對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。」
馬傑森透過經紀公司發布聲明，「針對馬傑森選手之私人生活出現相關討論，關於影射選手在過往感情生活中，出現『感情重疊』之情節屬不實訊息，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害！」將嚴正處理，「對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集。」
馬傑森經紀公司強調，已經對網上任何不實訊息進行蒐證，聲明強硬且嚴肅，表示未來不排除尋求司法途徑，「望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。謝謝球迷朋友一直以來對傑森的重視與支持，期盼大家再將焦點放回精彩的賽事中。
不管禁愛令 阿布舞自爆戀上馬傑森
今一早爆料流傳出來，阿布舞表示加入樂天球團之後，和馬傑森來電，對方第一次拿下單場MVP的那天，就是他們在一起的第一天，雖然合約有禁愛令，但能避免不要太高調，真的想偷偷談戀愛還是有辦法，所以2人都只在家裡約會，就算出門吃飯也要分開進去，或是找朋友當掩護。
雖然麻煩，不過阿布舞想保護好馬傑森，呵護這段感情，怎料後來馬傑森劈腿林襄，心情震驚又不悅，直轟2人無縫接軌，「對！我聽到的就是重疊。」也讓林襄在分手許久後，被冠上小三罪名，3人關係掀起熱議，而真正實情只有當事人才知道了，盼各方不應為他人感情多下註解與結論。
🔺馬傑森經紀公司聲明
各位好，近日社群、媒體上，針對馬傑森選手之私人生活出現相關討論，關於影射選手在過往感情生活中，出現「 感情重疊 」之情節屬不實訊息，對於當事人名譽及人格權已造成嚴重損害，本公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。
也謝謝球迷朋友一直以來對傑森的重視與支持，期盼大家再將焦點放回精彩的賽事中。
米馬力運動經紀
2025年08月13日
看更多林襄新聞：
快訊／林襄駁斥當馬傑森小三！114字聲明火大喊告：勿以訛傳訛
馬傑森爆劈腿林襄反擊了！「163字聲明文」打臉阿布舞：不實訊息
林襄分手馬傑森：我是感情中失敗者 為1事難走下去反變最佳前任
林襄結束和球星男友短命戀 單身沒人追認1關鍵：我個性有問題
