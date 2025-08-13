氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時左右登陸台東太麻里，下午4時左右就從「台南市七股區」出海，嘉義以南持續有強風豪雨，根據氣象署最新「風雨預測」，明天週四上午（8/14）僅「澎湖縣」風力達停班課標準；24小時雨量則「無縣市」達標；至於是否停班停課，仍由各縣市政府決策。
🟡週四（8/14）停班停課風雨達標地區
📌風力：澎湖
📌雨量：無縣市達標
據氣象署針對楊柳颱風最新「風力預報」，在明天上午6時至中午12時，「彭湖縣」將持續有9至10級強陣風，達停班停課標準；而據氣象署針對楊柳颱風最新「雨量預報」，今天下午4時至明天下午4時，並無縣市達停班停課標準。
氣象署科長劉宇其表示，楊柳颱風登陸後速度非常快，受到中央山脈破壞程度低，今天下午至晚上嘉義以南、澎湖將迎接最強的風雨，楊柳預計出海後才會減弱為輕颱，明（14）日清晨有機會解除海陸警報。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
「楊柳颱風」相關報導
明天停班停課最新通知／楊柳颱風登陸倒數！金門8/14上午放防災假
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風撞向台灣！台東變地獄倒霉鬼 恐怖風力曝：不是開玩笑的
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌風力：澎湖
📌雨量：無縣市達標
氣象署科長劉宇其表示，楊柳颱風登陸後速度非常快，受到中央山脈破壞程度低，今天下午至晚上嘉義以南、澎湖將迎接最強的風雨，楊柳預計出海後才會減弱為輕颱，明（14）日清晨有機會解除海陸警報。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
「楊柳颱風」相關報導
明天停班停課最新通知／楊柳颱風登陸倒數！金門8/14上午放防災假
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風撞向台灣！台東變地獄倒霉鬼 恐怖風力曝：不是開玩笑的
更多「楊柳颱風」相關新聞。