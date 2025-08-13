我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超精緻偶動畫《我是陳派派》將在本屆高雄電影節播映。（圖／高雄電影節提供）

▲施柏宇為了高雄電影節嘗試拍攝停格動畫，笑稱耐性變好。（圖／高雄電影節提供）

《想見你》、《夏日最後的祕密》長腿小生施柏宇，將擔任2025年高雄電影節的影展大使，剛好他今年因拍戲在高雄住了一個月，很享受當地美食、風景與整體的氛圍。首次接下大使重任，他形容自己「既緊張又興奮又害怕又期待」，而這次形象影片使用停格動畫的方式呈現，施柏宇化身操偶師，與導演黃勻弦打造出的捏麵角色「陳派派」互動，1分鐘的形象影片需拍攝720張照片，讓他一度腳抽筋。2025高雄電影節將於10月10日（五）至10月26日（日）舉行，主辦單位邀請金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦合作，施柏宇在片中化身操偶師，與黃勻弦的捏麵角色「陳派派」互動：派派因病躺在病床上，媽祖與黑白無常現身後情節急轉直下，最後和操偶師展現「逆境轉生」的力量。拍攝過程中，因動作不能過大、必須長時間維持姿勢，施柏宇的腳一度抽筋，笑稱這門藝術讓他耐性變好。黃勻弦以結合捏麵技藝與停格動畫聞名，作品《當一個人》、《山川壯麗》獲金馬獎及高雄電影節肯定，她透露1分鐘的形象影片需拍攝720張照片，完整製作期從規劃、道具製作到動畫拍攝約需3個月，影片中的人偶與背景樹木、草皮全為純手工，極為耗時。本次CF的角色陳派派，由她擔任主角的超精緻偶動畫《我是陳派派》第1至3集，也將在雄影世界首映。施柏宇與黃勻弦也驚訝於合作的巧合：施柏宇在接下形象影片前，剛看完以停格動畫拍攝的奧斯卡入圍片《蝸牛少女回憶錄》，角色「陳派派」的名字又與施柏宇的綽號「派派」相同，讓黃勻弦直呼是「宇宙的安排」。至於雄影年度主題「極度免疫」，施柏宇坦言，自己雖沒經歷重大病痛，但曾陪伴家人面對疾病，讓他更珍惜與親友相處的時光。回想入行初期，他曾因經驗不足而在工作與人際中想太多陷入低潮，現在則感受到「好好吃飯、好好睡覺、好好生活」才是生活本質，也期望觀眾多多捧場，欣賞高雄電影節主辦單位邀來的各國佳片，讓身心靈得到啟發。