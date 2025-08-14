楊柳颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署今（14）日早上接連解除陸上、海上颱風警報。但楊柳颱風走後，台灣天空卻出現絕美「彩虹雲」現象，全台北中南地區都有民眾目擊。對此，前氣象局長鄭明典特別分享生成原因，表示主要是因颱風將大量水氣送上對流層頂，加上颱風外圍卷雲氣溫低，易形成細小冰晶反射陽光，進而產生出「繞射現象」，天空也因此展現七彩美景。
楊柳颱風剛走！台灣天空驚現「絕美彩虹雲」
前氣象局長鄭明典今日在臉書分享「彩虹雲」照片，畫面中雲層被染上七彩亮麗顏色，搭配光線在白天下更為耀眼特別。罕見現象引發各地網友討論，也有許多人同樣在留言區分享今日彩虹雲美照，興奮表示「很像彩虹被暈眩了」、「太美了」、「颱風天的天空千變萬化，好特別」。
但彩虹雲為何出現呢？鄭明典說明，颱風將大量水氣送上對流層頂，颱風外圍因此常有卷雲出現，該高度氣溫低，容易形成極細小的冰晶，細微的冰晶反射陽光，反（散）射光相互干擾產生「繞射」現象，於是就出現七彩顏色。
為何會有彩虹雲？氣象署、鄭明典揭成因
事實上，「彩虹雲現象」過去氣象署就曾解釋，彩雲形成是因高空有懸浮細微水滴或冰晶，當陽光穿過細微水滴或冰晶的薄雲，產生「繞射」現象，由於光是一種波動，光波疊合之處則會變亮，有機會出現不同角度產生不同顏色在薄雲上。
氣象署說明，彩雲出現主要與雲跟光線條件有關，通常會出現在較高的積雲或卷積雲。鄭明典亦提到，需在繞射現象需在「空氣乾淨、漫射光弱」情況下，七彩才會明顯，且空氣中要有很多細小的水滴，繞射現象才會更明顯。
