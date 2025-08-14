我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風剛走！台灣天空驚現「絕美彩虹雲」

颱風將大量水氣送上對流層頂，颱風外圍因此常有卷雲出現，該高度氣溫低，容易形成極細小的冰晶，細微的冰晶反射陽光，反（散）射光相互干擾產生「繞射」現象，於是就出現七彩顏色。

▲今日一早全台各地都有民眾目擊「彩虹雲」，引發眾多台灣人搶拍，驚呼「真的太美了！」（圖／民眾提供）

為何會有彩虹雲？氣象署、鄭明典揭成因

鄭明典亦提到，需在繞射現象需在「空氣乾淨、漫射光弱」情況下，七彩才會明顯，且空氣中要有很多細小的水滴，繞射現象才會更明顯。