▲李珠珢近期行程滿檔，明起還將到大巨蛋現場演出，她貼心地跟粉絲報平安，表示完全不會累。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.14）

▲李珠珢透露有跟Fubon Angels隊友李雅英、南珉貞學講台語，可愛地說出「乾嘛捏？」（圖／記者葉政勳攝，2025.08.14）

中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels「AI女神」李珠珢今（14）日正式成為電競品牌Logitech羅技年度代言人，下午出席記者會與一日店長粉絲見面會，吸引大批球迷朝聖，李珠珢透露私底下很愛打遊戲，最愛玩的遊戲就是LOL英雄聯盟，也提到跟隊友李雅英、南珉貞一起互動說台語的過程，現場大秀新學到的台語「乾嘛捏？」，搭配招牌可愛手勢，讓台下鎂光燈閃不停。「我的粉絲都知道，我很知道喜歡玩電競，我原本就知道Logitech羅技，要合作很開心。」李珠珢還笑說，最近愛玩遊戲愛玩到很多粉絲都叫他開直播。李珠珢也透露拍攝宣傳影片時的花絮，原本規劃要用演的方式來詮釋她玩電腦遊戲，但李珠珢現場提出想法，直接打開電腦真的開始玩，帶來更真實的效果，至於產品選擇，李珠珢分享滑鼠使用起來很舒服、尤其顏色很可愛，相信女生使用者會特別喜歡Logitech羅技產品設計。李珠珢近期行程滿檔，連續三天出席活動外，明天開始至周日，又要在大巨蛋比賽演出，許多粉絲都擔心她身體累壞，李珠珢也跟大家報平安，請大家不要擔心，「完全不會累喔！這些活動都是為了看粉絲而來，所以很開心。」李珠珢還透露近期跟Fubon Angels李雅英、南珉貞互動的過程，有看到他們講台語的影片，李珠珢努力回想了一下，流暢地說出「乾嘛捏？」，讓現場大批粉絲都大喊超可愛。李珠珢最後也透露未來在台灣的規劃，就是很希望可以有參與戲劇的機會，她帶著甜美笑容說，「我很有自信喔！」