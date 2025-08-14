我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將啦啦隊Fubon Angels「AI女神」李珠珢今（14）日正式成為電競品牌Logitech羅技年度代言人，透露私底下很愛打遊戲，最愛玩的遊戲就是LOL英雄聯盟。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.14）

▲富邦悍將啦啦隊Fubon Angels「AI女神」李珠珢舉手投足，都吸引粉絲瘋狂拍照。（圖／記者葉政勳攝，2025.08.14）

李珠珢記者會

中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels「AI女神」李珠珢今（14）日正式成為電競品牌Logitech羅技年度代言人，下午出席記者會與「一日店長」粉絲見面會，平日午後仍吸引爆量粉絲擠爆南港LaLaport的Logitech羅技旗艦店點，李珠珢宛如巨星登場，舉手投足滿光燈閃不停，根據《NOWnews》記者現場觀察，現場粉絲男女比例接近一半一半，還有不少媽媽帶著孩子一起追星。李珠珢出席Logitech羅技「一日店長」粉絲見面會消息最早在上周就提前曝光，是繼中職明星賽後首度的粉絲專屬場次見面會，社群反響熱烈，中午就吸引粉絲前來排隊搶看偶像。李珠珢準時以一襲白色系的俐落西裝襯衫、搭配膝上裙的OL裝扮出席，仍難掩可愛氣質，粉絲大批舉起相機捕捉李珠珢的每個瞬間，現場除了棒球場常見的男性場邊攝影師之外，也有許多女性粉絲前來一睹偶像風采，此外，可能受到暑假影響，也有不少家長帶著孩子，還舉起毛巾等應援小物要給李珠珢簽名。李珠珢近期回到台灣行程滿檔，連續3天出席品牌記者會，明起還將前往大巨蛋，隨富邦悍將啦啦隊Fubon Angels帶來連續3天表演，李珠珢也透露昨晚、今晚都要去練舞，希望屆時可以帶給球迷很棒的演出。許多粉絲也很擔心李珠珢身體累壞，寵粉的她也現場跟大家報平安，「完全不會累喔！這些活動都是為了看粉絲而來，所以很開心。」