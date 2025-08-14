我是廣告 請繼續往下閱讀

在經過教練團與球團多方考量決議下，中信兄弟球團今（14）日正式註銷洋投德保拉（José De Paula），改登錄洋投柯威士（William Cuevas）以增加團隊投手戰力。德保拉也將繼續在中信兄弟屏東二軍基地積極復健，期待德保拉早日康復，明年續披黃袍強勢回歸！中信兄弟今日也釋出德保拉談自己近況的影片。影片中，德保拉提到自己因傷還在治療中，今年沒有機會回到場上，幫助球隊拿下冠軍。但他會努力復健，讓身體更強壯。中信兄弟洋投德保拉（José De Paula）於6月4日客場出戰樂天桃猿的賽事中，因手臂出現不適狀況退場休息，教練團也以保護選手考量基準下，讓德保拉下二軍復健調整，在復健過程中，德保拉仍因手部反覆出現不適狀況，需不定時調整復健訓練與積極往返醫院檢查。在經過教練團多方考量決議下，決定在洋將戰力佈局註銷洋投德保拉，登錄洋投柯威士（William Cuevas）以增加團隊投手戰力。中信兄弟球團也與德保拉完成復健協議，今年將與勝騎士一同在二軍持續復健與調整，期許德保拉明年能夠強勢回歸，持續披上黃袍與兄弟們並肩奮戰，同時為在中華職棒的個人紀錄持續努力推進，祝福德保拉早日康復！中信兄弟今日也釋出德保拉談自己近況的影片。影片中，德保拉提到自己因傷還在治療中，今年沒有機會回到場上，幫助球隊拿下冠軍。但他會努力復健，讓身體更強壯。他也談到自己已經和球團方面談過明年的規劃，最後向球迷這段時間的支持致謝，「在我效力的這6年來給予我很多支持，我希望若明年能健康地再次見到大家，你們也能繼續支持我。」：1988 年 3 月 4 日：投手、右打左投小聯盟：教士、巨人、洋基系統，2015年大聯盟初登板亞洲職棒：日本獨立聯盟、巴拿馬職棒、墨西哥職棒、多明尼加職棒中職：中信兄弟連續2年MVP、首位連霸 MVP 的外籍投手、勝投王、防禦率王、三振王、最佳十人