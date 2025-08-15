陣中擁有賈吉（Aaron Judge）與史丹頓（Giancarlo Stanton）這兩位強打核心，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊（New York Yankees）本季仍在穩定性上大打折扣，戰績落後於美聯東區的多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）與波士頓紅襪隊（Boston Red Sox），分區封王機率相當渺茫。對此，紐約體壇傳奇播報員史特林（John Sterling）在接受WFAN專訪時語出驚人，認為跨城對手紐約大都會隊（New York Mets）與索托（Juan Soto）更有機會闖進世界大賽。
史特林點出洋基弱點 稱大都會火力與深度更具威脅
史特林表示，洋基雖然擁有強大長打能力，但最大關鍵仍在投手戰力：「史丹頓今年的打擊狀態可能是生涯最佳，只要他能少追打外角低球，不知道能打出什麼成績。我也相信賈吉會回到應有水準，球隊全壘打火力十足，牛棚實力也不錯，但他們需要的是更穩定的先發投球。」
他進一步分析大都會的優勢：「大都會的前六棒打線非常出色，年輕球員雖然打擊還未臻成熟，但全都有長打能力，隨時能開轟。我認為他們闖進世界大賽的機率比洋基更高。」
兩隊同陷外卡激戰 近期狀態皆不理想
截至目前，洋基戰績64勝57敗，排名美聯東區第三；大都會則以64勝56敗位居國聯東區第二。由於分區冠軍希望渺茫，兩隊進入季後賽的最佳途徑均為外卡，但外卡形勢並不輕鬆，洋基在最近10場比賽僅拿下4勝，大都會更慘，僅有2勝。
在美聯外卡爭奪戰中，洋基緊鄰身後的是克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians）；國聯外卡部分，大都會則面臨辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）的步步緊逼。若兩隊近期無法回穩，季後賽門票恐將失守。
關鍵數據｜洋基、大都會現況比較
資料來源：FIBA官方網站、台灣運彩、CSDA
關鍵數據｜洋基、大都會現況比較
|隊伍
|戰績
|分區排名
|最近10戰
|外卡競爭對手
|洋基
|64勝57敗
|美聯東區第3
|4勝6敗
|守護者、太空人等
|大都會
|64勝56敗
|國聯東區第2
|2勝8敗
|紅人、響尾蛇等
