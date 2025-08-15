我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大都會陷入低潮，近10戰吞下8敗。（圖／美聯社／達志影像）

洋基戰績64勝57敗，排名美聯東區第三；大都會則以64勝56敗位居國聯東區第二。由於分區冠軍希望渺茫，兩隊進入季後賽的最佳途徑均為外卡，但外卡形勢並不輕鬆，洋基在最近10場比賽僅拿下4勝，大都會更慘，僅有2勝。

陣中擁有賈吉（Aaron Judge）與史丹頓（Giancarlo Stanton）這兩位強打核心，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊（New York Yankees）本季仍在穩定性上大打折扣，戰績落後於美聯東區的多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）與波士頓紅襪隊（Boston Red Sox），分區封王機率相當渺茫。史特林表示，洋基雖然擁有強大長打能力，但最大關鍵仍在投手戰力：「史丹頓今年的打擊狀態可能是生涯最佳，只要他能少追打外角低球，不知道能打出什麼成績。我也相信賈吉會回到應有水準，球隊全壘打火力十足，牛棚實力也不錯，但他們需要的是更穩定的先發投球。」截至目前，在美聯外卡爭奪戰中，洋基緊鄰身後的是克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians）；國聯外卡部分，大都會則面臨辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）的步步緊逼。若兩隊近期無法回穩，季後賽門票恐將失守。