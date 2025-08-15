陣中擁有賈吉（Aaron Judge）與史丹頓（Giancarlo Stanton）這兩位強打核心，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊（New York Yankees）本季仍在穩定性上大打折扣，戰績落後於美聯東區的多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）與波士頓紅襪隊（Boston Red Sox），分區封王機率相當渺茫。對此，紐約體壇傳奇播報員史特林（John Sterling）在接受WFAN專訪時語出驚人，認為跨城對手紐約大都會隊（New York Mets）與索托（Juan Soto）更有機會闖進世界大賽。

史特林點出洋基弱點　稱大都會火力與深度更具威脅

史特林表示，洋基雖然擁有強大長打能力，但最大關鍵仍在投手戰力：「史丹頓今年的打擊狀態可能是生涯最佳，只要他能少追打外角低球，不知道能打出什麼成績。我也相信賈吉會回到應有水準，球隊全壘打火力十足，牛棚實力也不錯，但他們需要的是更穩定的先發投球。」

他進一步分析大都會的優勢：「大都會的前六棒打線非常出色，年輕球員雖然打擊還未臻成熟，但全都有長打能力，隨時能開轟。我認為他們闖進世界大賽的機率比洋基更高。」

▲大都會強打Soto簽下大聯盟史上最大合約，卻無緣參加明星賽，引發球迷與專家熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會陷入低潮，近10戰吞下8敗。（圖／美聯社／達志影像）
兩隊同陷外卡激戰　近期狀態皆不理想

截至目前，洋基戰績64勝57敗，排名美聯東區第三；大都會則以64勝56敗位居國聯東區第二。由於分區冠軍希望渺茫，兩隊進入季後賽的最佳途徑均為外卡，但外卡形勢並不輕鬆，洋基在最近10場比賽僅拿下4勝，大都會更慘，僅有2勝。

在美聯外卡爭奪戰中，洋基緊鄰身後的是克里夫蘭守護者隊（Cleveland Guardians）；國聯外卡部分，大都會則面臨辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）的步步緊逼。若兩隊近期無法回穩，季後賽門票恐將失守。


關鍵數據｜洋基、大都會現況比較

隊伍 戰績 分區排名 最近10戰 外卡競爭對手
洋基 64勝57敗 美聯東區第3 4勝6敗 守護者、太空人等
大都會 64勝56敗 國聯東區第2 2勝8敗 紅人、響尾蛇等


資料來源：FIBA官方網站台灣運彩CSDA

