前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案等而遭羈押禁見約1年，5日由北院裁定可以7千萬交保，但柯文哲表示要再「深思」，目前尚未離開北所。對此，前立委沈富雄昨（7）日表示，柯文哲交保後恐面臨3抉擇，而他認為柯文哲會選擇守護民眾黨並將其發揚光大。
沈富雄昨上《TVBS戰情室》指出，阿北放出來，是一個很大的變數丟進政壇裡頭，這不只是撩起一池春水而已，而是一個很大的堰塞湖。沈富雄認為，阿伯有3個選擇︰一個就是報仇，第二個就是守護並發揚光大民眾黨，第三個就像他最大的柯粉、也是一個精神科醫生所說，阿北滿血回歸，被判無罪，然後民調贏過國民黨的候選人，2028年可能就是阿北當總統。
沈富雄接著預測，他的結論是柯文哲會選擇第二條路，守護並發揚光大民眾黨。
而柯文哲鐵粉、精神科醫生沈政男也在此前發文提過，他認為如果柯文哲一審沒判10年以上，甚至無罪，那麼以他進出黑牢所得到的光環，將是2028藍白合的當然總統候選人。問題是國民黨與盧秀燕願意當副手嗎？屆時是否重演2024藍白互不相讓局面，值得觀察。
至於柯文哲回歸民眾黨後，跟代理主席黃國昌的互動會如何？沈政男說，他認為完全不成問題，因為民眾黨支持者依然認定柯文哲是唯一太陽，1年前柯文哲被押時，各界看壞他與民眾黨的政治前途，事實證明小草已度過風雨，迎向光明。
相關新聞
📌柯文哲難交保？他透露1事非常危險：勿再犯法官大忌
📌柯文哲曝獄中「看見社會底層」 他揪2023一段話狠酸：真委屈
📌籲檢讓保柯文哲交保 藍議員喊「還他防禦權」反挨批：轉向了？
📌柯文哲才說自己乾淨清白 前隨扈涉貪交保！她1句酸爆
📌懶人包／柯文哲裁定7千萬交保！曾自嘲要賣地 鉅額保釋金哪來？
📌柯文哲7千萬交保！傳陳佩琪盤點手邊現金籌錢 民眾黨急開會研議
📌放柯文哲出來為幫綠營轉移注意力？媒體人斷言：抗告不會成
📌柯文哲將交保！黃國昌獨憔悴？他狠酸：這題將讓民眾黨起大變化
📌柯文哲將交保？陳佩琪曝他最大心願：第一件事是這個
📌預判柯文哲將啟動民進黨殲滅戰 周玉蔻斷言：他會是藍白唯一太陽
📌黃國昌曝柯文哲交保後「有話想說」 媒體人揭這4事一定會講
📌民眾黨將有2顆太陽？他曝柯文哲手握2大權「主席頭銜只是雞肋」
📌鋼鐵小草已高喊柯盧配？他驚呼「柯文哲將迎下一波光榮」
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈富雄接著預測，他的結論是柯文哲會選擇第二條路，守護並發揚光大民眾黨。
而柯文哲鐵粉、精神科醫生沈政男也在此前發文提過，他認為如果柯文哲一審沒判10年以上，甚至無罪，那麼以他進出黑牢所得到的光環，將是2028藍白合的當然總統候選人。問題是國民黨與盧秀燕願意當副手嗎？屆時是否重演2024藍白互不相讓局面，值得觀察。
至於柯文哲回歸民眾黨後，跟代理主席黃國昌的互動會如何？沈政男說，他認為完全不成問題，因為民眾黨支持者依然認定柯文哲是唯一太陽，1年前柯文哲被押時，各界看壞他與民眾黨的政治前途，事實證明小草已度過風雨，迎向光明。
相關新聞
📌柯文哲難交保？他透露1事非常危險：勿再犯法官大忌
📌柯文哲曝獄中「看見社會底層」 他揪2023一段話狠酸：真委屈
📌籲檢讓保柯文哲交保 藍議員喊「還他防禦權」反挨批：轉向了？
📌柯文哲才說自己乾淨清白 前隨扈涉貪交保！她1句酸爆
📌懶人包／柯文哲裁定7千萬交保！曾自嘲要賣地 鉅額保釋金哪來？
📌柯文哲7千萬交保！傳陳佩琪盤點手邊現金籌錢 民眾黨急開會研議
📌放柯文哲出來為幫綠營轉移注意力？媒體人斷言：抗告不會成
📌柯文哲將交保！黃國昌獨憔悴？他狠酸：這題將讓民眾黨起大變化
📌柯文哲將交保？陳佩琪曝他最大心願：第一件事是這個
📌預判柯文哲將啟動民進黨殲滅戰 周玉蔻斷言：他會是藍白唯一太陽
📌黃國昌曝柯文哲交保後「有話想說」 媒體人揭這4事一定會講
📌民眾黨將有2顆太陽？他曝柯文哲手握2大權「主席頭銜只是雞肋」
📌鋼鐵小草已高喊柯盧配？他驚呼「柯文哲將迎下一波光榮」
更多「柯文哲交保」相關新聞。