前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案等而遭羈押禁見約1年，5日由北院裁定可以7千萬交保，但柯文哲表示要再「深思」，目前尚未離開北所。對此，前立委沈富雄昨（7）日表示，柯文哲交保後恐面臨3抉擇，而他認為柯文哲會選擇守護民眾黨並將其發揚光大。沈富雄昨上《TVBS戰情室》指出，阿北放出來，是一個很大的變數丟進政壇裡頭，這不只是撩起一池春水而已，而是一個很大的堰塞湖。沈富雄認為，阿伯有3個選擇︰一個就是報仇，第二個就是守護並發揚光大民眾黨，第三個就像他最大的柯粉、也是一個精神科醫生所說，阿北滿血回歸，被判無罪，然後民調贏過國民黨的候選人，2028年可能就是阿北當總統。沈富雄接著預測，他的結論是柯文哲會選擇第二條路，守護並發揚光大民眾黨。而柯文哲鐵粉、精神科醫生沈政男也在此前發文提過，他認為如果柯文哲一審沒判10年以上，甚至無罪，那麼以他進出黑牢所得到的光環，將是2028藍白合的當然總統候選人。問題是國民黨與盧秀燕願意當副手嗎？屆時是否重演2024藍白互不相讓局面，值得觀察。至於柯文哲回歸民眾黨後，跟代理主席黃國昌的互動會如何？沈政男說，他認為完全不成問題，因為民眾黨支持者依然認定柯文哲是唯一太陽，1年前柯文哲被押時，各界看壞他與民眾黨的政治前途，事實證明小草已度過風雨，迎向光明。