前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案而遭羈押禁見約1年，今（8）日將進行7千萬元交保手續，他今一早就搭乘囚車，並於12時20分抵達北院，預計稍晚交保後將發表談話、回新竹老家跨火爐。新北市議員卓冠廷斷言，柯文哲發表談話一定會把自己氣勢墊很高，成為藍白陣營的明星，並迎來下一波光榮時刻，比選上台北市長更榮耀。
卓冠廷今上《94要客訴》指出，他預測柯文哲一出來會先講一些新的、沒有人猜得到的金句，把自己態勢墊高，說是台灣曼德拉也好、冤獄也好，把自己墊到無敵高度，後面氛圍就會是莫忘世上苦人多、辛苦大家的支持等，不會說要罵爆誰，而是絕對變成一個聖人、台灣人可以冀望的領袖。
卓冠廷表示，柯文哲大於民眾黨，民眾黨又大於黃國昌，大家都同意吧？連鋼鐵小草、精神科醫師沈政男都已經跳出來問：「2028總統大選，盧秀燕願意當副手嗎？」
卓冠廷驚呼，柯文哲都還沒出來，居然就已經從盧秀燕搭黃國昌，變成柯文哲配盧秀燕？如果柯文哲氣勢再高到嚇人，藍營支持者都覺得黨內沒有明星，藍白合、白藍合唯一的明星就會是柯文哲，黃國昌哪有份？實務上，沒有人會和小草說這1年都是黃國昌的努力。
卓冠廷提到，現在民眾黨內的氛圍包括有些人是厭惡民進黨，有些人是認為國民黨沒明星，這些心情都會投射到柯文哲身上，所以柯文哲接下去會迎來下一波光榮時刻，比他選上台北市長還要來得像明星，光看今天媒體部署的規格就知道，都比總統大選還要強。
