我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案而遭羈押禁見約1年，5日由北院裁定可以7千萬交保，高額保金讓柯文哲當日表示要再「深思」。不過，其律師鄭深元今（8）一早律見結束後宣布，柯文哲同意由陳佩琪來辦理交保手續。對此，資深媒體人周玉蔻直言，柯文哲出來後將成藍白唯一君主，更預判柯文哲會啟動民進黨殲滅戰。柯文哲預計今日辦保，周玉蔻發文直指，柯文哲今天出了看守所，就是台灣最大尾新聞人物和政治議題製造機了。復仇、搞垮民進黨，毀滅賴清徳，必定是他鎖定執行的唯一目標。周玉蔻認為，近期很多人在討論白營的2個太陽，她認為這個問題並不存在。今天起，柯文哲就是藍白唯一的君主、大太陽。不少評論者判斷，2028年總統大選，柯文哲的案子還不會宣判定讞，他還不會被褫奪公權，必然參與總統選舉，爭取勝選特赦自己。柯文哲選總統，正的，國民黨的盧秀燕已然出局。周玉蔻也推測，以柯文哲的仇恨心之高及極端作為的習性，他很可能先投入2026年高雄市長選戰，連帶掀動台南、屏東、嘉義，殲滅民進黨地方執政版圖戰。2026年底前，柯案百分之百不會定讞，柯文哲參選權安全存在。拖到2028，不保險，柯文哲應該想像的到。周玉蔻也強調，這1年的柯文哲，看穿了中央民進黨領導者的「溫柔」，今後，如果賴清德、卓榮泰當局不好好琢磨應對，不能硬起來、不能以行政權強勢治理而導致被惡水大海嘯轟得鼻青臉腫，這些評論政治的人也只能徒呼負負。