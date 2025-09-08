我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案而遭羈押禁見約1年，今（8）日將進行7千萬元交保手續，現任民眾黨主席黃國昌也身穿「KP」上衣趕赴北院迎接，未來民眾黨是否出現2顆太陽？引外界高度關注。對此，前民眾黨中央委員、政治評論員張益贍就斷言，黃國昌做錯1件事，就是沒掌握兩年條款的存廢，現在柯文哲手握8席立委生死大權，有沒有主席頭銜根本不重要，未來黃國昌會變空殼。張益贍今上《94要客訴》指出，柯文哲出來，當然是黃國昌最慘，如果黃國昌現在不是主席、立委，他就是美國昌而已，什麼都不是。但柯文哲沒有主席頭銜，還是柯文哲。張益贍提到，當初柯文哲要選總統根本沒想要成立民眾黨，但還是成立了政黨是為了政黨補助款，也不用去連署，可以直接以政黨名義參選，成立的目的都是為了自己要選總統，民眾黨對柯文哲來講就是雞肋，有沒有主席頭銜根本不重要。更何況，張益贍認為，現在民眾黨的權力基礎是在立法院裡的8席立委上，而黃國昌做錯一件事，就是沒把兩年條款的存廢問題掌握住，現在要讓柯文哲做決定；未來不管換不換立委，他們都要聽阿北的，立委都掌握在阿北手中。張益贍強調，現在藍白合主要戰場就是國會，未來又是柯文哲說了算，那縣市長提名誰說了算？當然也是柯文哲，所以，如果提名權、國會運作權都在柯文哲手上，有沒有黨主席頭銜都不重要，黃國昌就會變成一個空殼，只能負責處理黨內雜事。