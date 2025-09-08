我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案等而遭羈押禁見約1年，5日由北院裁定可以7千萬交保，但柯文哲表示要再「深思」，目前尚未離開北所，不過民眾黨已號召支持者「小草」在今（8）日下午1時集結迎接柯文哲。柯文哲妻子陳佩琪昨晚直播時則提到，柯文哲最大的心願就是要回新竹老家看看柯爸的牌位放哪，也要探望媽媽何瑞英。陳佩琪昨晚在北所外直播時表示，柯文哲和律師說他第一個心願，就是希望立刻回新竹看媽媽，所以計劃交保後，第一個就是要回新竹看媽媽，也看爸爸放在哪裡？這是他一直懸不下的心願，他一直說很想知道爸爸放哪。3／10告別式那天，他一直爭取能夠幫爸爸火化、供奉好，但都不被答應。陳佩琪也提到：「明天希望我自己去北院幫他繳齊了保釋金後，希望能夠很順利平安地跟他回家。我最大的心願就是律師跟我講說，希望阿北可以有正常的書桌、有椅子可以坐，有檯燈可以在書桌旁邊。筆錄跟起訴書2大堆疊的，但在北所裡面1張桌椅都沒有，只能跪著、趴著看東西，燈光很昏暗，這1年來，相信他把他的眼睛搞壞了。」陳佩琪說，所以除了父親終點不能陪伴，讓柯文哲很遺憾以外，火化沒辦法陪伴，也是他最大遺憾；週一去新竹探視婆婆、看爸爸在哪裡後，接下來可能就是要認真地去研究他的官司，怎麼樣做12月份攻防。陳佩琪也說道：「天氣這麼涼爽，跟我的心情⋯⋯我覺得在這邊這麼多次，我有笑容、很好的心情見面，以前都澳嘟嘟，今天難得可以跟他再一起共同面對司法官司。」