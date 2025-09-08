前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案而遭羈押禁見約1年，今（8）日將進行7千萬元交保手續。現任民眾黨主席黃國昌日前曾揭露，柯文哲出來後「應該會有不短的談話想跟大家說」，引外界熱議。對此，資深媒體人邱明玉就斷言，柯文哲一出來有4件事可能會講，也提醒柯文哲，跨火爐記得要用左腳。
台北地院上週五裁定柯文哲可以7千萬交保，同時限制出境、出海，並施以電子監控，但卻傳出柯文哲不願跟他人借款交保，堅持要用自己的錢，因此交保進度拖到今日。他今一早就搭乘囚車，並於12時20分抵達北院，預計稍晚交保後將發表談話、回新竹老家跨火爐。
針對柯文哲談話會說些什麼？邱明玉今上《94要客訴》指出，網路上大家眾說紛紜，但要和大家強調，交保不代表無罪，尤其法官認為他犯罪嫌疑重大，有些網友只是在帶風向。
邱明玉提到，她認為有4件事柯文哲可能會講：「我會和賴清德戰到底」、「我身為一個醫生」、「我在獄中看了什麼書，有了什麼體悟」、「民進黨控制司法」等，她也要提醒柯文哲，命理師有講，獄中的東西不要帶回家，而且男性跨火爐一定要左腳，上次就是跨錯腳才被抓回去，不要忘記。
