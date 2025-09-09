我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今（9）日在主場迎戰科羅拉多落磯，本場比賽開頭形成投手戰，落磯靠著保送與高飛犧牲打先取得1：0領先，道奇打線則是直到6局下半才有所回應，先是大谷翔平選到保送推進上得點圈，再靠弗里曼（Freddie Freeman）敲安追平比分，7局下再憑藉貝茲（Mookie Betts）的關鍵清壘安打，幫助道奇取得領先，最終牛棚接力成功守成，全場只讓落磯敲出1支安打，道奇最終就以3：1擊敗落磯取得勝利。本場比賽道奇推派格拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，落磯則是推派多蘭德（Chase Dollander），雙方投手前3局都展現不錯壓制力，並且未被敲任何安打。不過落磯在2局上半靠著貝克（Jordan Beck）獲得保送上壘後，再靠著盜壘與隊友高飛犧牲打先下1分取得領先。6局下半，多蘭德先是對羅特維特（Ben Rortvedt）投出保送被換下場，接替上來的米吉亞（Juan Mejia）一上場又再對大谷翔平投出保送，雖然讓下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出外野飛球出局，但也成功讓壘上跑者推進至三壘，而下一棒的弗里曼（Freddie Freeman）擊出邊線長打幫助道奇追平比分。落磯雖然後續決定故意保送蒙西（Max Muncy），讓局面演變成1出局滿壘，但是後續的赫南德茲（Teoscar Hernández）與康佛托（Michael Conforto）皆未能做出貢獻，雙方6局打完1：1戰平。7局下道奇攻勢再起，雖然首棒打者金慧成遭到三振，但下一棒帕赫斯（Andy Pages）觸身球保送後大谷翔平擊出右外野方向二壘安打，將局面改寫成二三壘有人，下一棒的貝茲抓住對方的失投球一棒擊出中外野方向安打，將壘上跑者全數送回來，幫助道奇在7局下以3：1成功要回領先。9局下道奇再推派史考特（Tanner Scott）登板救援，雖然第2球就被對手瑞特（Ryan Ritter）敲出長打，但不過他頂住壓力最終連抓3個出局數，幫助道奇就以3：1獲勝。格拉斯諾本場繳出7局失1分好投是致勝功臣之一，大谷翔平本場繳出3打數1安打另外吞下2次三振的成績。