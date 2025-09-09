我是廣告 請繼續往下閱讀

▲格拉斯諾雖然二局因保送加上犧牲飛球失掉1分，但他全場用105球狂飆11次三振，最終收下自3月31日以來的本季第2勝。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（9）日在主場迎戰科羅拉多洛磯，靠著先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）七局無安打11次三振的壓制，以及大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）在關鍵時刻聯手敲安，最終以3：1逆轉取勝，收下二連勝。但道奇隊連兩場無安打破功，這也凸顯道奇牛棚不穩的情況，終結者史考特（Tanner Scott）就像未爆彈一樣成為隱憂。格拉斯諾此役展現王牌身手，雖在二局靠保送與犧牲飛球讓洛磯先馳得點，但他迅速調整狀態，連續製造三振。最終投滿7局，用球數105球，被保送2次，無安打、失1分，豪奪11次三振。這是他自4月以來首度拿下勝投，也是本季第2勝。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後盛讚格拉斯諾的表現「太精彩了」。格拉斯諾雖然二局因保送加上犧牲飛球失掉1分，但他全場用105球狂飆11次三振，最終收下自3月31日以來的本季第2勝。八局由崔南（Blake Treinen）接力也沒有被敲安，但九局換上史考特（Tanner Scott），卻在面對首名打者時被敲出左外野二壘打，無安打因此中斷，現場球迷隨即報以噓聲。所幸史考特隨後穩住局面，沒有再掉分，幫助道奇守住勝利。賽後，MLB官方數據記者Sarah Langs在社群平台X（前Twitter）指出：「道奇成為史上第一支在三場比賽中兩度於九局發生『無安打比賽破功』的球隊。」這樣的「珍紀錄」並非空穴來風。就在6日對上金鶯的比賽中，先發山本由伸曾一路投到九局兩出局仍未被敲安，眼看就要締造無安打比賽，卻被轟出一發陽春砲，夢碎於最後一刻。更慘的是，之後接手的崔南與史考特無法守成，最終遭到逆轉落敗。道奇打線前5局難以突破洛磯先發多蘭德（Chase Dollander）的壓制，直到6局才由弗里曼（Freddie Freeman）敲出追平二壘打，將比數扳成1：1。接著在7局下半，大谷翔平擊出火烙線般的二壘打，推進跑者至得點圈，隨後貝茲適時揮出中前安打，帶回2分，完成逆轉。8局由崔南（Blake Treinen）接手，投出三上三下無失分；9局換上史考特（Tanner Scott）雖被敲出一支二壘安打，但隨即化解危機，成功守住勝利。全場比賽，道奇投手群僅被敲1支安打。道奇贏下系列賽首戰，但同日聖地牙哥教士也以再見安打取勝，因此雙方在國聯西區的勝差仍維持在1場。雙方明日將進行三連戰第二戰，道奇預計派出希恩（Emmet Sheehan）先發，洛磯則由馬奎茲（Germán Márquez）登板。