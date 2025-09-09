我是廣告 請繼續往下閱讀

「一定要請對的人才能做對的事，至少他已經是對的人。」他同時點名副手與幕僚團隊的重要性，包括鄭世忠、洪志昌等專業人士，將是政策落實的關鍵。

▲台灣「舉重女神」郭婞淳教練林敬能認為，要扛起責任不容易。(圖/資料照，奧會提供)

他說：「至少第一個你有經費，第二個你有專業的帶頭人，還有專業的人在底下幫忙，這樣體系才會動起來。」

他強調，運動部的成立至少具備三項優勢：有經費、有專業領導，以及專業團隊的支持，這對台灣體育發展而言是一件「肯定好的事」。另一方面，「舉重女神」郭婞淳日前也透露，自己過去確實曾被徵詢過部長意願，但婉拒後選擇專注選手生涯，同時表達對運動部成立的期待。林敬能指出，李洋雖然是運動員出身，但正因為了解選手心聲，更能成為推動改革的合適人選。對於外界憂心政治挑戰，林敬能坦言，運動員跨入政治並不容易，但願意承擔就是突破。林敬能也談到組織架構，認為運動部設立「全民運動署」，並與國家運動訓練中心、國家運動科學中心，以及新設的「國家運動產業發展中心」共同推動，將能形成完整體系。在他看來，資源充足與專業團隊的搭配，將讓台灣體育發展有更大空間，「改革的條件已經具備，接下來就是要如何落實。」現年31歲的郭婞淳，去年巴黎奧運奪銅，成為台灣史上首位連續三屆奧運都奪牌的選手，被外界封為「舉重女神」。她日前出席品牌活動時坦言，確實曾被徵詢過是否有意願接任運動部長，但當下選擇婉拒。「自己歷練和經歷都還不夠，所以婉拒了，現在還是想先做好選手這一塊再說。」林敬能最後呼籲社會各界給予運動部更多支持，讓台灣體育能在國際舞台持續發光發熱。