我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年WBC經典賽，中華隊早已進入組訓備戰階段，中職會長蔡其昌7月初訪美，本月則才剛從日本會面旅外球員回國，許多人好奇蔡其昌與中華隊組訓團隊會面旅外球員，過程中到底做了什麼，蔡其昌今（9）日對此分享會面細節與目的，透露主要目的有3個，分別是詢問意願、確認健康狀態，以及最後的球團態度，至於外界關心的用球數限制，蔡其昌表示，「要先選定人選，才會有使用規則。」蔡其昌表示，目前中華隊選訓進度，仍在觀察階段，「現在還不能明確，要選誰都還沒出來，我去拜訪旅外球員，主要目的是詢問意願、確認健康、與球團態度這3個，先有一個大致的方向，後續進行才會順利。」中華隊經典賽日前已經先選出80人大名單，今年12月才會給出一份正式的35至36人集訓名單，關於是否跟各職業球團詢問中華隊球員的用球數限制，蔡其昌透露，「名單確定好，才會去問用球數限制等使用規則。」但蔡其昌也分享，會議中與教練團、包含總教練曾豪駒已經有擬訂約40人部分名單，有先大概跟球團詢問大方向，方便最後做取捨，「沒辦法全部都問滿，到時會先選再去問，但是已經有先問一些高機率入選的球員，做為選訓會議的參考標準，屆時再一起去挑。」