運動部於今(9日)正式揭牌，羽球雙金得主李洋首度以「部長」身分站上政治舞台。對比過去在奧運決戰場上氣定神閒的身影，今天的李洋，卻展現了另一種少見的生澀與謙卑。
揭牌典禮一開始，李洋與總統賴清德接續上台致詞。不同於球場上那股殺氣騰騰的氣場，他在台上語速偏快，句子斷續，更多時候必須低頭依稿逐字朗讀。感謝名單一一唱名時，他頻頻鞠躬，展現出高度謙卑的姿態，卻也流露出初登官場的不安。那一刻的李洋，微笑略顯僵硬，完全不同於記者們熟悉的那個自在、幽默的「羽球男神」。
場邊插曲 親民一面
儀式結束後，場邊出現一幕溫馨小插曲。兩名羽球小朋友早早守在台旁，只為等李洋簽名。儘管現場工作人員催促時間已到，李洋仍蹲下來與孩子互動，不但耐心簽名，還主動致謝：「謝謝你們等我這麼久。」小朋友興奮不已，也讓現場記者捕捉到李洋「部長新身份」之外，依舊不變的親民一面。
記者會重拾本色 自嘲化解緊張
轉場到記者聯訪室，李洋明顯找回熟悉的節奏。面對體育線記者，他談笑風生，甚至拿自己過去辭掉三千萬代言開玩笑。當聽不清楚問題時，他突然冒出一句「Pardon」，並自嘲英文進步，引得全場笑聲四起。這樣的幽默與輕鬆，讓他身上的緊繃感瞬間消散不少。
面試五小時 「不是趕鴨子上架」
李洋在受訪時透露，對於運動部內部人事，他親自一一面談，原本排定一小時的對談，往往延長至三至五小時，顯示出他對人事布局的謹慎。他強調，自己並非「趕鴨子上架」，而是有備而來，希望找到「對的人」來做「對的事」。
在一旁陪同的運動部次長鄭世忠，全程以微笑回應媒體，顯得沉穩而親切。他曾是李洋的「長官」，如今轉任副手，記者觀察到他不時輕聲提示或補充細節，明顯是李洋在新職場上的最佳後盾。
運動哲學化為政治哲學
當被問到「是否準備好」時，李洋停頓片刻，給出一個耐人尋味的答案：「沒有人會永遠準備好的一天。」他提及，無論是東京奧運或巴黎奧運，沒人預期他能奪金，他自己也不覺得萬全準備，但靠著臨場反應與全力以赴，才創造了榮耀。如今，他將這套「球場哲學」帶進政治舞台，轉化為「政治哲學」。
