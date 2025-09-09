我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兩屆奧運羽球雙金得主李洋正式就任首任部長，仍展現親民的一面。（圖／記者廖聿偉攝）

▲兩屆奧運羽球雙金得主李洋正式就任首任部長，明顯趕到生澀和緊張。（圖／記者陳明安攝）

當聽不清楚問題時，他突然冒出一句「Pardon」，並自嘲英文進步，引得全場笑聲四起。這樣的幽默與輕鬆，讓他身上的緊繃感瞬間消散不少。

▲是奧運羽球雙金名將李洋把「球場哲學」帶進政治舞台，轉化為「政治哲學」。（圖／美聯社／達志影像）

如今，他將這套「球場哲學」帶進政治舞台，轉化為「政治哲學」。

▲無論是東京奧運或巴黎奧運，沒人預期李洋能奪金，他自己也不覺得萬全準備，但靠著臨場反應與全力以赴，才創造了榮耀。（圖／資料照，美聯社）

運動部於今(9日)正式揭牌，羽球雙金得主李洋首度以「部長」身分站上政治舞台。揭牌典禮一開始，李洋與總統賴清德接續上台致詞。不同於球場上那股殺氣騰騰的氣場，他在台上語速偏快，句子斷續，更多時候必須低頭依稿逐字朗讀。感謝名單一一唱名時，他頻頻鞠躬，展現出高度謙卑的姿態，卻也流露出初登官場的不安。儀式結束後，場邊出現一幕溫馨小插曲。兩名羽球小朋友早早守在台旁，只為等李洋簽名。轉場到記者聯訪室，李洋明顯找回熟悉的節奏。面對體育線記者，他談笑風生，甚至拿自己過去辭掉三千萬代言開玩笑。李洋在受訪時透露，對於運動部內部人事，他親自一一面談，原本排定一小時的對談，往往延長至三至五小時，顯示出他對人事布局的謹慎。在一旁陪同的運動部次長鄭世忠，全程以微笑回應媒體，顯得沉穩而親切。當被問到「是否準備好」時，李洋停頓片刻，給出一個耐人尋味的答案：「沒有人會永遠準備好的一天。」他提及，無論是東京奧運或巴黎奧運，沒人預期他能奪金，他自己也不覺得萬全準備，但靠著臨場反應與全力以赴，才創造了榮耀。