美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星大谷翔平近來不僅在球場上持續展現二刀流實力，在場下與場上的肢體語言和表達方式，也越來越「美國化」，引發媒體與球迷熱烈討論。根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，大谷翔平近期動作越來越美式，除了開轟後會親吻無名指來表達對妻子真美子的愛意之外，也會用力擁抱昔日隊友楚特（Mike Trout）展現美國派的豪邁作風。
百轟達陣＋新慶祝動作
大谷翔平在美國時間9月3日敲出本季第46轟，這也是他披上道奇球衣後的第100發全壘打，用僅294場比賽達成，創下球團最快紀錄。擊球初速更高達120英里（約193公里），展現驚人火力。
而在8月28日對紅人的比賽中，他在化解二局危機後，以手指比出手槍姿勢「砰」的一聲回到休息區。這個很「美式」的慶祝動作，馬上被美媒《Dodgers Nation》形容為「大谷的新招式」。
親吻無名指 大方表達對真美子的愛
事實上，大谷過去就多次展現「美國化」的一面。今年1月，他在美國棒球記者協會紐約分會的活動上，以「Beautiful Wife」稱呼妻子真美子，並公開表達感謝，引起外界熱議。他也曾在擊出全壘打後親吻無名指，象徵對妻子的愛意。
此外，與昔日天使隊友楚特重逢時，大谷也用力擁抱致意，完全融入美式運動文化的表達方式。
大谷成為日本球員的全新典範
對此，娛樂評論員川內天子指出：「過去日本棒球文化強調內斂與克制，但大谷正打破這種框架。他展現出自然、不做作的真情流露，因此格外吸引全球目光。」她也認為，大谷在社群媒體上公開與妻子、孩子的合照，甚至主動分享家庭時光，與傳統日本選手的低調態度形成鮮明對比，「這對其他日本球員也帶來正面刺激。」
有在美記者則補充，身為頂級球星的大谷，能快速融入美國與多元文化的環境，對道奇整體氛圍有加分效果。「無論是美國、中南美還是亞洲選手，都能因為大谷的態度感受到凝聚力，這對道奇的爭冠之路至關重要。」
隨著季後賽腳步逼近，大谷翔平不僅以數據和表現領航，也以「更美式」的自我展現，成為道奇衝擊世界大賽的重要力量。
資料來源：週刊女性PRIME
