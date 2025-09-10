金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約問題，成為今夏最受矚目的話題之一。雖然勇士握有受限自由球員（RFA）的匹配權，但他們並非沒有威脅，目前布魯克林籃網手握全聯盟最大的薪資空間，仍然擁有1610萬美元的可以運作（約合新台幣4.8億元），並且可以透過放棄一名或多名非保障性薪水的球員來進一步增加這一數字。
籃網團隊薪資低於底線
根據美媒報導，籃網即便完成了與湯瑪士（Cam Thomas）、夏普（Day’Ron Sharpe）和威廉斯（Ziaire Williams）的續約，團隊薪資仍僅約1.3853億美元，距離本季的薪資底線（1.3918億美元）還差約64.9萬美元。依照現行勞資協議規定，球隊必須在例行賽開打前達到薪資底線，否則將失去分配的奢侈稅分紅，並被凍結部分薪資空間。
籃網目前還有1610萬美元 的薪資空間，他們不僅能簽下自由球員，更可能透過交易吸收其他球隊「附帶選秀權的不良合約」。這讓他們成為少數既有操作彈性，又能出手攔人的隊伍。
籃網為何可能給勇士造成最大麻煩？
今年四月左右時，籃網曾傳出對庫明加感興趣，但這種好奇似乎轉瞬即逝，五月之後此聲音就消失了。不過，無論籃網是否對於庫明加仍感興趣，他們可能是現階段最可能給予勇士造成最大威脅的球隊，因為他們擁有足夠的薪資空間和銀彈。
由於庫明加是RFA，因此勇士隊掌控著談判主導權，可以匹配一定的交易，而勇士的其他對手因為薪資壓力，傾向於先簽後換，這就更近一步地讓談判偏向於灣區。
然而籃網的情況完全不同，他們可以報出一個庫明加滿意、而勇士難以匹配的報價。因為勇士需要注意豪華稅等問題，他們還需要進行其他補強，如：霍福德（Al Horford）、小柯瑞（Seth Curry）和布羅格登（Malcolm Brogdon）的簽約。而且若是續約之後，他們在處理庫明加合約上將會更加麻煩，如果庫明加堅持走人，他們很可能被逼宮。
籃網的態度是什麼？
籃網總經理馬克斯（Sean Marks）在選秀會後強調，希望引進「可被教導、願意努力」的年輕球員，並打造偏向無位置化的打法。今年選秀他們一次選進三名後衛，重心明顯偏向後場發展。
若籃網簽下庫明加，將和陣中波特（Michael Porter Jr.）、克勞尼（Noah Clowney）、懷特黑德（Dariq Whitehead）等前場球員競爭時間，可能壓縮到其他年輕球員的發展，這也是為什麼籃網後來對於庫明加沒有太大興趣的原因。不過，考量到籃網手中仍有空間，確實具備「豪砸一份報價單」的條件。
部分資料來源：Bobby Marks
