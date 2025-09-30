我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA自由球員後衛迪安東尼．梅爾頓（De’Anthony Melton）已經確認將與金州勇士續約，此舉緊接著39歲老將艾爾．霍福德（Al Horford）與勇士達成多年合約後宣布，顯示球隊在休賽季積極補強的決心。梅爾頓的合約細節仍待完成，原因是勇士必須等到前鋒喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）在10月1日前決定是否接受790萬美元（約台幣2億5千萬元）的延長資格報價，或簽下長約，才能正式簽下其他球員。與霍福德一樣，梅爾頓必須等庫明加塵埃落定後，才能正式完成簽約程序。梅爾頓27歲，上賽季與勇士簽下一年1280萬美元（約台幣40.6億元）的中產合約，但僅出賽6場便因左膝前十字韌帶撕裂報銷。之後，他被交易至布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets），作為勇士換回後衛丹尼斯．施洛德（Dennis Schroder）的籌碼之一。而施洛德又在季中交易被送往多隊交易案，最終幫助勇士換回吉米．巴特勒（Jimmy Butler）。雖然樣本有限，梅爾頓上賽季仍能繳出場均10.3分、3.3籃板，三分命中率37.1%的表現，展現典型的「3D球員」價值。他的打法與勇士體系相契合，也因此即便被交易，雙方仍保持高度互信，並在今年夏天重啟合作。根據消息，休賽季有多支球隊對梅爾頓展現興趣，在權衡後，梅爾頓選擇與勇士再續前緣。他本人也透露「非常興奮」能再度回到舊金山，並渴望在史提夫．柯爾（Steve Kerr）教練的體系下重建自己在輪換中的關鍵角色。勇士預計將在庫明加的合約問題解決後，正式宣布包括霍福德、梅爾頓在內的一系列簽約動作。這些補強，加上球隊既有核心史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、德雷蒙．格林（Draymond Green）、巴特勒的組合，讓勇士在NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季再度鎖定總冠軍為目標。