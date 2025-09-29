我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美媒報導，前波士頓塞爾提克冠軍中鋒霍福德（Al Horford）已經和金州勇士達成簽約協議，NBA美國職籃（National Basketball Association）生涯第19個賽季披上勇士戰袍，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）並肩作戰。而他過往和巴特勒在東區季後賽中的恩怨史也被翻出。根據ESPN報導，霍福德正式離開波士頓塞爾提克，預計將與金州勇士隊簽下合約。根據NBA美國職籃（National Basketball Association）消息人士透露，這份合約要等到勇士前鋒喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）在10月1日前決定是否接受790萬美元（約台幣2億5千萬元）的延長資格報價，或簽下長約後才能正式生效。據名記Shams Charania報導，勇士視Horford為理想拼圖，憑藉他的身高、外線投射、傳球視野與防守意識，能夠成為柯瑞與巴特勒的最佳內線搭檔。儘管已39歲，Horford仍保持穩定的防守效率，上季更在塞爾提克奪下2024年總冠軍，並被視為奪冠功臣之一。巴特勒生涯五度入選全明星，也曾入選過年度防守與年度最佳陣容。他在老鷹、塞爾提克、76人與雷霆都有過效力經歷，近九年有七季待在波士頓，並被當地視為精神領袖。這次選擇加盟勇士，被認為與塞爾提克核心Jayson Tatum重傷、陣容變動有關。霍福德加盟勇士後，另一個被外界熱議的焦點，是他與巴特勒的過往恩怨。2023年東區決賽，霍福德在對戰邁阿密熱火時曾在投進三分後，挑釁性地比出「叫對手喊暫停」的手勢，這時候巴特勒暗自記在心中。隨後巴特勒在系列中帶領熱火隊打出高潮，並賽唱上回敬同樣的動作，成為那年季後賽的經典插曲。如今兩人將在勇士會合，從昔日的場上對手變成隊友，外界也關注這段「火藥味」歷史是否會轉化為更強大的化學效應，幫助勇士衝擊新賽季。除了霍福德，勇士近期也計畫簽回梅爾頓（De’Anthony Melton）與裴頓二世（Gary Payton II），再加上巴特勒的全能與柯瑞的火力，勇士明顯希望在外線防守與經驗層面全面補強。