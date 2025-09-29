我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟2025賽季季後賽的對戰組合出爐。（圖／取自MLB）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）例行賽賽事結束，季後賽的對戰組合也確定，將於台灣時間10月1日開打，先以3戰2勝制的外卡系列賽揭開序幕，當中最受矚目的非美聯東區3強莫屬，外卡系列戰先是上演「基襪大戰」的世仇對決，再與美東龍頭多倫多難挑爭奪美聯冠軍資格，國聯部分人氣球隊洛杉磯道奇有望在國聯冠軍賽與聖地牙哥教士碰頭，不過在之前需要經過辛辛那提紅人與費城費城人的挑戰，可謂是精彩可及。大聯盟自2022年起調整季後賽制度，晉級球隊自10隊增加至12隊，也將外卡驟死戰改為3戰2勝制的系列賽，後續進行5戰3勝制的分區系列賽、7戰4勝制的聯盟冠軍賽以及7戰4勝制的世界大賽，本賽季的冠軍球隊，最晚也將在台灣時間11月2日出爐。隨著例行賽事的結束，美聯國聯的6個晉級季後賽的球隊也出爐。美聯方面，戰績處於聯盟龍頭藍鳥與第2的藍鳥保送分區系列賽，外卡系列賽將由第3種子的守護者對上第6種子的老虎，第4種子的洋基將與第5種子的紅襪上演「基襪大戰」。國聯方面，戰績龍頭的釀酒人與費城人保送分區系列賽，外卡系列戰將由第3種子的道奇對上第6種子的紅人，第4種子的小熊對上第5種子的教士。今年賽季各支球隊都來勢洶洶，包括狀態長期火燙的釀酒人、季末打出超強氣勢的守護者、衛冕軍道奇，以及季後賽的常勝軍洋基、費城人等，季後賽的廝殺也將於台灣時間10月1日展開、世界大賽將於10月25日登場，屆時哪支球隊能奪下冠軍，道奇是否能成功衛冕，將會掀起一股大聯盟的棒球熱。