季前豪組史上最強宇宙戰艦的MLB大聯盟洛杉磯道奇，本季再度以93勝69敗於國聯西區達成4連霸，但因為賽制關係，季後賽將與外卡第3的辛辛那提紅人，多打一輪3戰2勝的外卡賽，目前道奇尚未宣布先發輪值安排，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日賽後透露，目前首戰傾向交給2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）擔任先發投手，如有第3場生死戰，大谷翔平則預計扛下先發。大聯盟季後賽自2022年起改制，取消1場定生死的外卡驟死戰，季後賽球隊從原本的10支球隊擴增到12支，單一聯盟除3支分區冠軍隊伍外，外卡排名前3隊伍都有季後賽資格，其中外卡前2名、外卡第3名與最低勝率的分區冠軍，組成2個對戰組合，進行3戰2勝外卡加賽輪。道奇26日本季以勝率57.4%再度於國聯西區連續4年封王，但今年國聯競爭異常激烈，全聯盟戰績最佳的釀酒人在國聯中區拿到97勝65敗，國聯東區的費城人戰績也比道奇好，因此道奇將作為分區冠軍，迎戰外卡第3名的辛辛那提紅人，本季雙方交手，道奇拿下5勝1敗優勢。道奇戰績輸給釀酒人、費城人，主因在於7月下旬至8月中面臨顛簸，33戰苦吞21敗，單論下半季戰績，一度比爐主洛磯還差，甚至把分區龍頭寶座讓給教士，直到9月大谷開啟季後賽模式，才把球隊救回來。大聯盟明戰休兵，將從台灣時間10月1日開打3戰2勝外卡加賽輪，道奇目前尚未宣布前2戰先發投手，但根據道奇官網按照輪值排程，大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸高機率是這輪系列賽的先發投手，羅伯斯目前傾向讓史奈爾扛首戰先發，至於「火球男」葛拉斯諾（Tyler Glasnow）則確定今年季後賽將轉往中繼，為道奇殘破不堪的牛棚提供新援。