▲女畫家秦思靜說Ryu要提告她，Ryu則表示自己也被秦思靜家暴了。（圖／翻攝自Threads＠qin_sijing、＠ryuuu0409）

▲秦思靜昨日率先控訴Ryu家暴，還曝光嘴角瘀青的照片。（圖／翻攝自Threads＠qin_sijing）

▲Ryu（右）、Yuma（左）去年底因雙雙婚內出軌掀起網友關注。（圖／Yuma IG＠yumaa0412）

馬來西亞籍網紅Ryu去年和日籍妻子Yuma爆出婚內雙出軌風波，後來兩人選擇離婚，Ryu轉而與中國籍女畫家秦思靜展開交往。但秦思靜昨（28）日突然開撕Ryu，表示自己被Ryu家暴，導致她耳鳴3個月；Ryu今日則反擊自己也被秦思靜用紅酒瓶砸脖子，雙方在Threads上隔空互罵。今日中午秦思靜再度發文，「他現在聲稱要提告我，我真後悔當初沒有驗傷」。秦思靜昨日在Threads發文，指控Ryu動手打她，並說Ryu還跟前妻Yuma持續保持聯絡，甚至會金援Yuma。秦思靜說自己當時被打後，1個禮拜不能吃飯、耳鳴3個月，狀況似乎頗嚴重。今日中午她再度發文，表示Ryu說要提告她，秦思靜傻眼地說：「我真後悔當初沒有驗傷」，接下來預計會跟Ryu對簿公堂。Ryu今日也陸續在Threads發文，他坦承自己確實曾對秦思靜動手，但只有一次，反而是秦思靜之後以「測試」為由，不停對他暴力相向，「那天，我的耳朵也破了怎麼不說話？我不會拍照，因為我不會想到今天可以用來當什麼的證據。我暴力是我的問題，那之後，我永遠不回手。你還一直測試我的限度。紅酒瓶依然砸在我脖子上。」Ryu說自己被酒瓶砸的事情就發生在上個月，雙方目前很明顯都還在氣頭上，粉絲看了Ryu與秦思靜的爭執，大多都是兩邊都不挺，紛紛留言，「兩個人互毆都超級有問題，就兩個瘋子，一律建議《拳上》報名」、「你們現在是打算互相毀掉對方嗎？拜託和解吧」、「幹嘛不私下處理，非要拿分手當流量」。回顧Ryu與秦思靜的戀情，Ryu去年底向粉絲坦承與Yuma的感情出狀況，秦思靜跳出來幫Ryu說話，指控是Yuma出軌在先，Ryu藉酒消愁才在一場朋友聚會上認識了她。後來Ryu、Yuma選擇離婚，Ryu也轉而與秦思靜交往，秦思靜更當起Ryu頻道剪接師，本以為這場風波就告一段落，想不到Ryu如今與秦思靜也互相爆黑料，再度面臨感情破碎的情況。