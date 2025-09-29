我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟洛杉磯道奇儘管拿下國聯西區冠軍，後天開始要與外卡第3的辛辛那提紅人進行3戰2勝外卡加賽輪，總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨日已經宣布先發「火球男」葛拉斯諾（Tyler Glasnow）季後賽將轉往牛棚發展，面對紅人前2號先發推估是史奈爾（Blake Snell）與山本由伸，如果面對第3場生死戰，則預計由大谷翔平先發二刀流出戰。葛拉斯諾下半季傷癒回歸，28日先發3局無失分、3K後就退場。他本季先發18場、合計90.1局拿下4勝3敗，防禦率3.19、106次三振，被打擊率1成77，都維持過往明星級水準，壓制力極佳的球威也被羅伯斯相中，讓其轉任季後賽危急關頭的中繼、救援任務。至於外卡加賽輪面對紅人的先發輪值，羅伯斯今日賽後受訪透露，首戰傾向交給2屆賽揚獎得主史奈爾，史奈爾本季因傷錯過大半賽季，直到8月初才歸陣，最近一次先發是在25日面對響尾蛇，該役主投6局僅失1分好投。日媒《Sponichi Annex》則推估，在史奈爾確定投首戰後，第2場應該會交給日籍強投山本由伸先發，至於大谷翔平則會隨時準備好，如果道奇面臨第3場生死戰，大谷翔平就會擔任先發二刀流出戰。大谷翔平今年例行賽最後1場先發，要追溯至台灣時間24日，也就是史奈爾登板前1日，大谷同樣面對響尾蛇，繳出6局8K無失分好投，也是本季首度投滿6局。