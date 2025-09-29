我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有粉絲好奇唐玲罹癌的原因，唐玲也願意大方分享，呼籲粉絲注重健康。（圖／翻攝自FB 唐玲Linh Linh）

今年50歲的唐玲，曾於2019年罹患胃癌，後又因癌細胞轉移，先後動了2次手術，摘掉大部分的胃。今（29）日她在FB發文，首次公開罹癌原因，表示謝謝粉絲的關心及詢問，更自嘲「癌症是自己找的，其實也不冤枉」。唐玲在文中整理出5大可能原因是，，是很多胃癌的隱形殺手，錯把傷害當享受，還有會增加風險，讓胃長期超載，加上愛吃，長期累積造成負擔。她表示：「所以癌症是自己找的其實也不冤枉」。並呼籲分享經歷，是為了提醒大家「健康不能等到失去才珍惜」。雖然不幸得了癌症，但唐玲並未自暴自棄，而是表現出堅韌態度：「我沒有選擇逃避或抱怨，而是決定正視它、改變它」，她指出，只要肯調整飲食與生活習慣，未來就能多一份安心，她也承諾將持續在社群分享抗癌心得，幫助更多人從她的故事中獲得啟發。貼文一出粉絲反應相當熱烈，紛紛留言：「唐姐太勇敢了，健康真的很重要」、「妳的經驗提醒了我，也要好好檢查身體」、「加油，妳一定會越來越好」。也有人心疼她一路走來的辛苦，祝福她健康長久，唐玲的真誠分享，不只呼籲大家注重健康，也展現她樂觀面對生命挑戰的力量。