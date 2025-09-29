我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼神童（下）對李時安（上）開玩笑說自己已經離婚了，感情狀態引起關注。（圖／翻攝근본채널YouTube）

韓國天團Super Junior成員神童昨（28）日迎來40歲生日，他新主持的YouTube節目《童童布帳馬車》也釋出新1集預告，神童突然對來賓李時安說：「我已經離婚了，現在」，逗得李時安不知所措哈哈大笑。原來神童說的只是玩笑話，但他15年前確實曾在綜藝節目上向圈外人女友求婚，只不過兩人後來沒真的結婚。神童先前也曾在另一檔節目中坦承，自己已在去年4月跟交往3年的另一名前女友分手了，目前已恢復單身。神童邁入40歲，感情狀態備受關注。近日他主持的節目就找來靠《單身即地獄》爆紅的女神李時安喝酒聊天，李時安幾杯黃湯下肚壯膽後，忍不住好奇地問神童：「前輩，您不是結婚了嗎？」神童一聽立刻回答：「沒錯，但我已經離婚了，現在」，超直白回應讓李時安笑翻，節目組也趕緊打上「假的啦」（구라임）字幕，表示神童只是在開玩笑做效果，幫他緩頰。至於為何神童會被誤會成已婚，與他2010年的求婚事件有關。當時神童在綜藝節目《強心臟》透露，自己已經與女友計畫要結婚了，甚至下週要見家長，他還對著鏡頭跟女方父母喊話：「雖然我現在沒什麼資產，年紀也不大，也不是很有名，但我想藉由這個場合跟兩位打招呼。」神童更浪漫隔空對女友說：「嫁給我吧」，這才讓許多觀眾都以為神童早就成了人夫。但其實神童當時並未和圈外人女友真的結婚，相反的，兩人早在2013年就分手了，不過由於求婚片段被大肆轉傳，才讓許多對神童不太熟的觀眾以為他早就結婚了。神童如今也藉著新節目表示，自己根本沒有結婚或離婚，只是外界的誤會和他自己愛開玩笑罷了。而神童今年4月在另一檔節目《脫掉鞋子恢單4Men》也有提到自己的感情狀態，他2023年曾認愛一名練習生女友，但神童表示，雙方也早在去年4月就已分手了，因此他現在是單身。