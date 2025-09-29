我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿上週末對戰中信兄弟吞下2連敗，與下半季冠軍漸行漸遠，今（29）日起與台鋼雄鷹進行「全年勝率第3位」的關鍵3連戰，桃猿總教練古久保健二表示，有算過晉級機會，「有計算要拿幾勝，但還是要先把眼前的比賽打好，比賽有時候沒辦法按照想法走下去。」談到與兄弟關鍵的「天王山」之戰，桃猿總教練古久保健二直言，目標都是要贏球，但卻未能順利拿下，「特別是昨天，完全被羅戈封鎖。」由於對兄弟連輸2場，桃猿離下半季冠軍越來越遠，不過仍有機會以全年勝率第3位的機會進入季後賽，今日展開與雄鷹的關鍵3連戰，將決定最終戰局走向。古久保直言，最後這6戰都很關鍵，尤其是今日起與雄鷹的3連戰。他指出，當然有算過晉級機會，「有計算要拿幾勝，但還是要先把眼前的比賽打好，比賽有時候沒辦法按照想法走下去。」前役賽後，兄弟總教練平野惠一說，第4局陳晨威盜壘失敗成為比賽分水嶺，古久保也同意，「不管是哪場比賽，發生跑壘出局，對攻勢、氣勢都有影響，基本上在壘上出局，下個半局一定會有危機出現，一整年都是這樣。」雄鷹總教練洪一中同樣對戰局走勢瞭若指掌，洪總直言，「今天若是沒贏，就差不多確定了。」目前雙方勝差2.5場，桃猿若在關鍵3連戰中奪2勝，將宣告雄鷹出局。