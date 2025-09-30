我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士新賽季球員合約談判有新進度。根據《ESPN》記者Anthony Slater與Shams Charania的報導，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）拒絕了球隊的三分報價，並未隨隊出席周一的媒體日，也不太可能參加周二開始的訓練營。根據報導，勇士若維持15份標準合約，球隊最多能給庫明加提供2300萬美元（約合新台幣7億元）的起薪空間。勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）已於周日聯繫庫明加的經紀人Aaron Turner，但雙方仍未有突破。據悉，球隊已提出三份報價：兩年4500萬美元，最後一年為球隊選項三年7520萬美元，最後一年為球隊選項三年5400萬美元，無球隊選項，但薪資較低庫明加希望能爭取「球員選項」，作為對其多年角色不穩定的善意補償。他也向球團表達，若續約恐怕仍面臨上場時間不均，甚至可能被交易。目前庫明加最大的籌碼是選擇 一年800萬美元的合格報價（Qualifying Offer），以便明夏成為完全自由球員。這份報價將在本周三截止，雙方尚未討論延長期限。勇士一整個休賽季的補強也因此受到影響。雖然庫明加情況尚未解決，但勇士補強仍在推進。據NBC Sports Bay Area記者Dalton Johnson報導，自由球員老將霍福德（Al Horford）已確定加盟，將成為球隊先發中鋒。霍福德上季三分命中率達36.3%，單季投進114記三分，為生涯第二高。這是勇士近年首次擁有具備穩定外線火力的中鋒，他的經驗與傳球能力預計將成為年輕中鋒波斯特（Quinten Post）重要的成長養分。勇士也將2025年次輪新秀理查德（Will Richard）簽下四年合約，首年僅佔薪資上限130萬美元，相比簽下一般落選新秀或一年資歷自由球員的230萬美元，球隊節省開支。ESPN薪資專家Bobby Marks指出，若勇士維持15份標準合約，球隊最多能給庫明加提供2300萬美元的起薪空間。此外，勇士還宣布多項籃球事務部門的人事升遷，其中包含科爾（Steve Kerr）之子Nicholas Kerr，由聖塔克魯茲勇士總教練升任NBA助理教練。