37歲大陸男星于朦朧在11日墜樓身亡，真實死因陰謀論頻傳，日前還傳出一個17人「死亡飯局」名單。其中，程青松在被點名後，火速曬出田海蓉對話紀錄，來證明自己當晚不在場，不料田海蓉卻突然於昨（29）日在微博反駁，強調「我無法證明他的清白」，透露曾要求對方刪文遭拒，並宣布提告程青松及網友，疑似鬧內鬨再度引發熱議。
程青松捲入于朦朧之死後，火速曬出與田海蓉聊天訊息等截圖，來證明自己當晚不在場。不料卻遭到田海蓉打臉，昨日田海蓉突發長文二度澄清，強調自己不認識于朦朧，並點名程青松，「在未告知我的情況下，公然將與我的部分微信聊天記錄斷章取義地刪減後以截圖形式公開」，並憤怒表示：「第一時間要求其刪撤。程青松拒不刪撤，並說發布截圖是為了證明他的清白」，強調自己無法證明對方清白，並認為程青松此舉將自己捲入了爭議。
田海蓉宣布提告：造成嚴重精神傷害
田海蓉指出，在遭受到網暴後，對自己和家人都造成嚴重的精神傷害，喊話抵制網路暴力與假信息傳播，並宣布提告程青松與網友。對於之前公開的《警情通報》，被網友質疑沒有浮水印，懷疑做假一事，田海蓉也回應：「圖片下載自朝陽公安的微信公眾號而非微博，微信公眾號原圖並無水印（大家公開可查）」。
網友曝17人「死亡飯局」名單 程青松二度發文巧合引熱議
于朦朧過世後，網路上突傳出一個「死亡飯局」名單，一篇自稱「于朦朧師妹」的爆料文章，直指事發當晚其實是場「飯局」，並點名女星田海蓉、導演程青松、女演員宋伊人、李明及于朦朧的經紀人等人。
而對此，幾人也紛紛發聲明否認，但大部分網友都抱持著不信態度。其中，程青松被挖出在案發當天發文寫下：「好吃。」隨後便刪除文章，引發討論，還有人發現他在9年前演員喬任梁離奇死亡時，也曾留下同樣字眼，兩度巧合引發熱議，不少人懷疑其中另有隱情。
資料來源：田海蓉微博
