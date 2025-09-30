我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士新賽季先發五虎可能是柯瑞、希爾德（Buddy Hield）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與霍福德，這套組合平均年齡高達35.8歲。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在NBA美國職籃（National Basketball Association）新賽季媒體日前掀起一波人事操作風暴，短短7小時內簽下4人裁掉3人，同時球隊當家後衛柯瑞（Stephen Curry）也首度回應了年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約情況，他明確表示「我只聽隊友本人的話，不聽經紀人替他說的」，也透露庫明加私下對他的承諾，直言若回歸球隊就會全力以赴。勇士官方先後宣布，簽下伯爾登（Marques Bolden）、克萊爾（LJ Cryer）、金賽（Taevion Kinsey）三名球員（均為訓練營合同），隨後又以雙向合約簽回斯賓塞（Pat Spencer），讓三個雙向名額全數確定：托西（Alex Toohey）、斯賓塞與羅（Jackson Rowe ）。緊接著，勇士隊又宣佈裁掉法蘭西斯（Ja’Vier Francis）麥克米連（Chance McMillian）和穆尼（Jacksen Moni）。如此一來，勇士在短短7小時內完成裁掉3人、簽下4人的操作，訓練營名單仍維持19人。考慮到訓練營上限為21人，外界普遍認為剩下兩個席位將留給庫明加與小柯瑞（Seth Curry）。目前勇士已簽下霍福德（Al Horford）、裴頓二世（Gary Payton II）、梅爾頓（De’Anthony Melton）、理查德（Will Richard）、托西、斯賓塞等新援，新賽季先發五虎可能是柯瑞、希爾德（Buddy Hield）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與霍福德，這套組合平均年齡高達35.8歲。在媒體日受訪時，柯瑞被問到如何看待庫明加經紀人的強硬言論，他明確表態：「我只聽隊友本人的說法，不會聽經紀人或其他人替他講的話。我想聽的是庫明加自己怎麼說。」柯瑞透露，庫明加親口告訴他，承諾若自己最終歸隊，那他就會全力以赴，不會因續約問題干擾球隊運作。「作為男人之間的交流，他表達得很清楚——他不想因為自己的事給球隊添麻煩，想先把問題處理好，然後專注比賽。」談到勇士新賽季的陣容時，柯瑞表示：「雖然還有最後一個環節需要落實，但我對焕然一新的陣容結構非常滿意。我們要延續上賽季建立的基礎，在完整的82場挑戰裡保持競爭力。去年我受傷前，我們已經展現威脅性，今年我相信我們更強了。」