我是廣告 請繼續往下閱讀

▲達拉斯獨行俠媒體日，Anthony Davis、Kyrie Irving和Cooper Flagg出席，並且進行合影。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）今（30）日在NBA美國職籃（National Basketball Association）媒體日上親自宣布一項重大決定：由於右眼曾接受視網膜修復手術，他將在職業生涯剩餘時間內都必須佩戴護目鏡出賽。今天可以明顯看出戴維斯眼睛仍有點腫，且右眼泛紅，對此他表示因為自己必須使用眼藥水，所以才會看起來是這個顏色。戴維斯透露，傷勢源自4月2日對老鷹比賽時，因隊友加福德（Daniel Gafford）一次不慎的手肘擊中，導致右眼上方裂傷縫合。但直到夏季例行檢查時，他才被醫生確診為視網膜受損，並立即接受手術修復。「當時我以為只是受傷需要縫針，沒想到實際情況更嚴重。」戴維斯說。如今他已經痊癒，視力恢復正常，只是仍需長期使用眼藥水，導致眼睛看上去微微泛紅。在記者會上，戴維斯以輕鬆口吻表示：「你們會看到我戴上護目鏡打球了。就像格蘭特（Horace Grant）一樣嗎？不會那麼誇張，但我確實會一直戴著防護眼鏡。」醫生已經明確告知，護目鏡將是他未來每場比賽的必備裝備，以避免再度受傷。戴維斯整個夏天都在養傷，直到9月底才恢復5對5對抗賽。他確定將隨隊前往加拿大溫哥華，全面參與訓練營。「我的眼睛感覺很好，視力回來了，我已經準備好出發。」他信心滿滿地表示。戴維斯在今年2月作為唐西奇（Luka Doncic）交易的一部分加盟獨行俠，至今只打了9場比賽，因傷缺陣長達6周。他坦言，球隊能否衝擊總冠軍，最關鍵的就是保持健康。「我們有很好的球隊，最大挑戰是保持健康。如果能做到這點，我相信我們會很有競爭力。我很高興能在這裡，目標就是奪冠。」