美國職棒大聯盟（MLB）季後賽即將開打，洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani），將在場上再次展現他投打二刀流的獨特價值。道奇教練團正式確認，已經給予大谷「綠燈」，在季後賽中只要情況合適，他可以自主判斷是否盜壘。這也意味著大谷翔平的季後賽表現將進入「投打跑」的完全體模式。道奇隊一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）在今（30）日透露，大谷今年重返投手身份，教練團過去多次提醒他「沒有必要勉強去跑」，因此例行賽的盜壘次數明顯下降。不過，最終他依舊完成「連續三年20盜」的里程碑。伍德沃德解釋說：「今年我們的重點在於如何管理他身體的負擔，大谷自己也非常聰明地控制。但即便如此，他還是跑出了20盜。這說明如果他真的放開來跑，完全有能力達到50盜甚至60盜。無論是準備方式、速度還是起跑判斷，他都極其出色。」伍德沃德坦言，去年世界大賽，大谷翔平在一次盜二壘時造成左肩半脫臼，最終還必須動刀修復。不過教練團認為，在短期決戰裡，一次盜壘能直接帶來得分甚至改變系列賽走向，價值遠遠超過例行賽。「季後賽裡，他的盜壘機會一定比例行賽更多。如果在比賽早段有機會推進得分，那是非常關鍵的。大谷打球的核心就是『為了贏球』，他會積極把握每個機會。」伍德沃德說。大谷在季末曾告訴教練：「即使是先發登板日，我一樣能跑，不用擔心。」雖然例行賽最終沒有這樣的場面，但伍德沃德指出那只是「沒有合適的情境」。進入季後賽後，團隊會根據投手動作、比賽節奏與戰況，隨時與大谷討論判斷。今年十月的大谷翔平，不僅會用球棒與手臂改寫戰局，還可能用雙腿在關鍵時刻左右系列賽的命運。