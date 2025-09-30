我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）在本季繳出超越常人的「二刀流」成績，隨著美國職棒大聯盟（MLB）例行賽在9月28日結束，他以生涯單季最多的55轟收尾，讓他在國聯MVP的競爭中，聲勢高漲。許多美國記者直言，「很難把票投給舒瓦伯（Kyle Schwarber）」，顯示大谷翔平幾乎篤定能拿下他生涯第4座、國聯第2座MVP，甚至有機會繼2021、2023年之後，再度以全票當選。大谷翔平在本賽季以二刀流姿態回歸，在打擊端繳出打率.282、55轟、102打點、146得分、20盜壘、OPS1.014的驚人成績。不僅如此，他還在投手身份上，先發出賽14場、主投47局，投出防禦率2.87、WHIP1.04，並且每9局能投出11.87次三振，投打兩端展現宰制力，讓美國媒體直言：「無人能敵」。儘管費城人重砲舒瓦伯本季以56轟奪國聯全壘打王，但多位具有MVP投票權的資深記者都公開表示，大谷翔平仍是他們心目中的最佳選擇。在ESPN節目《BBTN》上，知名記者提姆庫克堅（Tim Kurkjian）明確指出：「舒瓦伯毫無疑問是個球隊領袖，但問題在於，他和大谷同樣都是指定打擊（DH），而大谷在數據上更勝一籌，而且他還能投球。要把票投給舒瓦伯真的很難。」另一位記者薛恩菲爾德（David Schoenfield）則補充道：「大谷每天都像在準備成為史上最強球員，他的投入程度與自律是別人無法複製的。光是一場比賽裡，能先投5局無安打，接著又敲出第50轟，這就是無法理解的存在。」庫克堅更轉述道奇隊內部人士的說法，他們對大谷翔平的存在感到驚嘆：「大谷的存在實在無法用言語形容。」由於大谷翔平在2021年和2023年都曾以壓倒性優勢奪下MVP，如今2025年再度繳出「投打雙絕」成績，讓美國媒體甚至大膽預測「滿票當選」不是夢。MVP最終投票結果預計在11月中旬公布，而外界關注的焦點，已經不再是「大谷會不會拿下MVP」，而是「他能拿到多少張第一名選票」。這也顯示，在大眾心中，大谷翔平的MVP地位早已無可取代。