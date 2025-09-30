我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費城費城人憑藉哈波（Bryce Harper）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）火力加持，以及完整的先發輪值，被各大運彩平台視為奪冠最大熱門，賠率高居榜首。（圖／路透／達志影像）

▲洋基與紅襪的世仇戲碼再度在外卡系列賽上演，此次對決也被認為是最具話題性的十月首輪對戰。（圖／美聯社／達志影像）

2025年美國職棒大聯盟（MLB）例行賽正式落幕，共有12支球隊挺進季後賽，爭奪最終世界大賽冠軍。根據最新冠軍賠率，費城費城人以5.00高居榜首，衛冕軍洛杉磯道奇則以6.00居次，並未成為最大熱門。至於美聯則陷入群雄爭霸局面，水手、藍鳥與洋基皆被看好，局勢詭譎難測。雖然費城人只是國聯第二種子，但擁有豪華打線與完整的先發輪值，使其在各大運彩平台的奪冠賠率僅為5.00，被視為最有機會捧冠的隊伍。相較之下，道奇例行賽表現不若去年出色，卻憑藉大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）與史奈爾（Blake Snell）等陣容，仍穩居次熱門。至於本季拿下大聯盟最佳戰績的釀酒人，雖然排名前段，但因去年外卡爆冷出局，外界信心有限。美聯方面，西雅圖水以賠率3.00成為最被看好闖進世界大賽的隊伍。水手因為賽程安排，能夠避開藍鳥、洋基與紅襪等強權，直到美聯冠軍戰才可能碰頭，這讓他們的晉級機率相對看好。不過，水手自2022年後便未再打進季後賽，經驗不足可能成為隱憂。藍鳥與洋基則分別以4.00與4.60緊追在後，尤其洋基擁有豐富的10月作戰經驗，被視為黑馬候選。在國聯部分，費城人以3.25穩居冠軍熱門，略壓過道奇的3.75與釀酒人的4.50。雖然他們折損王牌投手惠勒（Zack Wheeler），但桑契斯（Cristopher Sánchez）、蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）、盧札多（Jesús Luzardo）與諾拉（Aaron Nola）組成的輪值仍具競爭力，加上哈波（Bryce Harper）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）、特納（Trea Turner）領軍的強力打線，讓專家普遍認為他們依舊是奪冠大熱門。外卡對戰同樣引發熱議。最受矚目的是洋基與紅襪的世仇對決，洋基近10戰豪取9勝，但紅襪本季對戰戰績壓制洋基（13戰拿下9勝），系列戰火藥味十足。小熊與教士交手看點則在於先發投手群能否壓制馬查多（Manny Machado）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的暴力打線。至於守護者與老虎的系列戰則因斯庫巴（Tarik Skubal）的壓制力，使老虎稍占優勢。至於道奇碰上辛辛那提紅人，賠率顯示紅人爆冷機會微乎其微，道奇晉級機率極高。