MLB季後賽明天即將開戰，洛杉磯道奇將在外卡系列賽面對紅人，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）公布3戰先發，27歲左投洛多洛（Nick Lodolo）並未在先發輪值中，日媒《體育報知》特別提到洛多洛生涯交手大谷翔平3個打數全數投出三振，堪稱是「大谷殺手」，此外紅人王牌、預計扛下首戰先發的「火球男」格林（Hunter Greene），對大谷也有好成績。洛多洛本季效力紅人第4個球季，成為穩定先發輪值成員，整季出賽29場、包含28場先發，拿到9勝8敗、防禦率3.33優異成績單，其中7月30日生涯首度面對道奇，與大谷交手3個打席，全數讓這位世界巨星吞下三振，該役洛多洛先發主投5.1局狂飆11K，大谷最終則合計5打數無安打，還被三振4次，打擊表現堪稱本季最慘。根據法蘭柯納透露，洛多洛首輪面對道奇，將會從牛棚出發，日媒《體育報知》則特別提到，要大谷特別注意洛多洛這位左投，並提到紅人可能打算在關鍵時刻派他上場對付大谷。此外，紅人明日展開與道奇首場對決，預計由格林扛下先發重任，他生涯面對大谷7打數只被敲1安、還狂飆3K，對戰大谷頗有心得，賽前受訪時格林對此先是稱讚大谷前所未見的才能，並表示在大谷面前，保持信心是最重要的是，「我也是大聯盟投手，我會相信自己，發揮出強項，同時保持最大程度的自信。」