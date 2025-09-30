我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《富比士》模擬紅人隊可能爆冷擊敗道奇隊的劇本，點名天才新星艾利迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）是能主宰比賽的男人。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽即將於台灣時間10月1日開打，國聯西區冠軍洛杉磯道奇隊將在外卡系列賽迎戰辛辛那提紅人隊。儘管絕大多數媒體與賭盤都看好擁有大谷翔平（Shohei Ohtani）的道奇能夠輕鬆晉級，但《富比士》雜誌卻罕見提出模擬爆冷劇本，點出「紅色奇蹟」的三大關鍵，其中更直言紅人隊有能力讓大谷翔平的「打擊威力」受到壓制。《富比士》分析指出，紅人隊的先發投手陣容深度，或許是他們挑戰豪門的最大本錢。在外卡系列賽首戰，預計由格林（Hunter Greene）先發，第二戰則由艾伯特（Andrew Abbott）登板。這兩位年輕投手的本季防禦率都保持在2字頭，表現相當穩定。特別值得關注的是左投艾伯特，報導分析他「擅長限制強打者的強勁擊球，對於左打者尤其有效，這意味著他有可能壓制大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）這兩位恐怖的左打者。」如果紅人隊的先發投手能夠成功壓制道奇打線，將大幅提升他們爆冷的可能性。紅人隊的超級新星艾利迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）也被《富比士》視為能夠扭轉戰局的關鍵奇兵。他本季繳出打擊率.264、22發全壘打、86打點，還有高達37次盜壘的全面數據。《富比士》甚至直言：「如果問誰是這個系列戰最具魅力的球員，許多人會回答大谷翔平，但真正的答案其實是紅人隊的艾利迪拉克魯茲。他在打擊、跑壘、守備的全面影響力，讓他有能力一個人支配比賽。或許難以置信，但真能做到這點的，只有他。」最後一個關鍵人物，則是紅人隊的老教頭泰瑞弗蘭科納（Terry Francona）。報導指出，紅人隊在9月初勝率一度跌破5成，晉級季後賽機率僅剩下1.3%，但泰瑞弗蘭科納硬是帶領球隊闖進了外卡系列戰。文章回顧他傳奇的執教經歷，特別是2004年率領波士頓紅襪隊，在美聯冠軍戰中從0勝3敗的絕對劣勢，最終逆轉擊敗世仇紐約洋基隊，完成MLB史上第一次「大逆轉」紀錄。《富比士》強調：「如果紅人真的能爆冷擊敗道奇，那麼能締造奇蹟的，也只有泰瑞弗蘭科納。」