NBA丹佛金塊隊今（30）日舉行開季前例行媒體日，看板球星約基奇（Nikola Jokic）出席與會，雖然今年夏天並未與球隊提前續約，但仍表達忠誠，表示願意當「終生金塊人」，談到昔日奪冠功臣布朗（Bruce Brown）回歸，約基奇笑說很期待，還開玩笑說，「我準備好讓他來拯救我的生涯了。」約基奇在2023年開始執行5年2.76億美元合約，今年剛走完第3年，按照規定已經可以跟球隊簽下3年2.12億美元的延長合約，但約基奇7月就表明不會在今夏談續約。儘管外傳約基奇想等到2027年成為完全自由球員投奔他隊，但大多數觀點仍認為，約基奇是要等到2026年夏天再跟金塊談約，按照現有制度，約基奇總薪資可以多拿到8000萬美元。約基奇今日受訪時也坦言，計畫就是當一位終生金塊人，此舉等同向老東家表達善意，約基奇還提到，雖然現在還沒有時間去想明年提前續約的事情，但提前續約對他而言，就像一種可以確保未來的獎勵。金塊在2023年高舉總冠軍金盃，但過去兩季都在季後賽鎩羽而歸，陣容深度明顯不足，今年夏天，金塊在有條件限制下，依舊進行引援，從籃網換來上季打出生涯年的側翼射手強森（Cam Johnson），還找回2023年奪冠功臣的板凳第六人布朗，約基奇對新陣容表達期待，也笑說布朗「是來拯救我的生涯」。