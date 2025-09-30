我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在NBA美國職籃（National Basketball Association）新賽季媒體日如期舉行，但年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）依舊缺席，因為他與球隊的續約談判仍陷入僵局。庫明加必須在10月1日之前決定是否接受球隊開出的2025-26賽季價值790萬美元的資格報價，一旦接受，將於明年夏天成為完全自由球員。對此「嘴綠」格林（Draymond Green）在媒體日上透露庫明加和自己說留在勇士，也警告學弟若離開「一切就不一樣了」。根據消息，勇士已向庫明加提供三年7500萬美元、或兩年4500萬美元的合約，但兩份合同最後一年均為球隊選項。庫明加則希望能獲得球員選項，雙方仍未達成共識。勇士老將格林在媒體日談到此事時透露，庫明加曾直接告訴他「仍然想留在勇士」。格林強調，對年輕球員來說，應該珍惜在原生球隊的機會，畢竟待在母隊能有很多珍貴的連結，而若離開這些都將被割斷。「我認為任何人都應該想待在自己被選中的球隊。」格林說，「你不能因為談判過程不順利就把一切推掉，換去別的地方。因為一旦你離開，那就永遠不會再一樣。」格林以自己為例，已在勇士待滿14年，見過許多球員轉隊後失去最初的連結，他直言：「我很感激自己從沒經歷過那種情況，但我看過太多人經歷過，那永遠不會相同。」對於外界擔心談判破裂會影響關係，格林提醒庫明加不要被情緒牽動：「合同談判本來就是一個互相角力的過程，就像比賽一樣，場上會有情緒、會有爭執，甚至有人被趕出房間再走回來。這一切都只是過程，不代表終點。」在庫明加續約未明朗之際，勇士並未停下補強步伐。球隊已簽下老將中鋒霍福德（Al Horford），以及後衛裴頓二世（Gary Payton II）與梅爾頓（De’Anthony Melton。）此外，勇士也與2025年二輪新秀完成簽約：第56順位的理查德（Will Richard）獲得四年合約、第52順位的托西（Alex Toohey）則簽下雙向合同。另有內線法蘭西斯（Ja’vier Francis）以Exhibit 10合約加入訓練營。勇士目前陣容框架逐漸成形，但庫明加的未來仍是決定球隊能否避免「高齡先發」隱憂的關鍵。格林的話語，無疑在提醒這位年輕前鋒，離開勇士或許不會如他想像般美好。