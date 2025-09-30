我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人休賽季的補強動作相當到位，先後簽下艾頓與拉拉維亞（Jake LaRavia），補齊中鋒與側翼的深度。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人隊先發名單已經有4人確定，分別是艾頓（Deandre Ayton）、唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在2025年夏天度過了一個可圈可點的休賽季，補進多名實力派球員，其中最大亮點無疑是透過唐西奇（Luka Doncic）的牽線，成功引進前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）。總教練雷迪克（JJ Redick）更直言，史馬特不僅已獲得更衣室的尊重，更將成為球隊不可或缺的領袖。另外球隊先發名單已經有4人確定，分別是艾頓（Deandre Ayton）、唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）。湖人休賽季雖然一開始不算順利，總管佩林卡（Rob Pelinka）錯失了史密斯（Dorian Finney-Smith），但後續的補強動作相當到位，先後簽下艾頓與拉拉維亞（Jake LaRavia），補齊中鋒與側翼的深度。不過，最讓外界振奮的還是史馬特的加盟，他的防守強度與經驗，正好補上球隊的缺口。在湖人媒體日中，雷迪克接受Spectrum SportsNet訪問時，特別提到Smart的重要性。他表示：「我早就告訴過他，他的聲音對我們來說至關重要。他憑藉生涯成就與比賽態度，已經得到更衣室的尊重。他參與過深度季後賽，甚至打進過總決賽，這些經歷會帶給我們巨大的幫助。」雷迪克進一步強調，史馬特的能量與經驗，將成為湖人新賽季的關鍵因素，「他的存在能給球隊帶來正確的氛圍，無論是首發還是替補，他的影響力都不會改變。」湖人志在奪冠，但外界對總教練雷迪克新賽季的先發名單充滿討論。雷迪克表示：「這對我來說不是那麼重要，我認為我們陣中有7到8名具備先發水準的球員。」目前湖人確定的四位先發是唐西奇、里夫斯、詹姆斯與艾頓，第五個先發位置則可能在八村壘與史馬特之間選出。在媒體日上，史馬特被問到是否在意自己新賽季的角色。他回應說：「我不在意。無論是先發還是替補，對我來說沒有差別。只要我踏上球場，你就會感受到我的存在。」湖人在送走戴維斯（Anthony Davis）換回唐西奇後，陣中失去了天然的第一線防守者，防守端一度成為隱憂。如今隨著史馬特加盟，湖人終於補上了一名能夠單防對方外線核心的強力防守者，也讓球隊在攻守平衡上更趨完整。湖人過去五個賽季始終無法重返榮耀，如今隨著陣容整合逐漸成形，Smart的加入被視為扭轉戰局的重要一環。新賽季，湖人是否能在他的領導下再度衝擊總冠軍，將成為全聯盟矚目的焦點。