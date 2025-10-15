我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋伊人（如圖）捲入于朦朧死亡命案。（圖／翻攝自IMDb）

▲小S（右）與Lily（左）被拍到去看電影，身旁還有一名男輕男子跟著。（圖／小S IG＠elephantdee）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（15）日娛樂新聞搶先看：台大五姬之一的女星陳匡怡遭爆料，不時傳簡訊給台大的學長、學弟們約見面，就算對方已婚也不介意，還會穿薄紗睡衣赴約。小S即將在金鐘獎頒獎典禮復出，上月底被直擊帶著二女兒Lily（許韶恩）現身信義區影城，身旁還有一名年輕男子跟著。中國女星宋伊人被爆料手機裡有虐殺于朦朧的全程影片，震驚粉絲。昔日「宅男女神」陳匡怡近年經常在社群上曬出追求者、求婚者的照片，行徑被批怪異。據《鏡週刊》報導，陳匡怡近日又被爆料，會私下傳訊息給台大的學長、學弟們約見面，就算對方已婚也不介意，有時還會穿著薄紗睡衣或是小可愛加短褲赴約，更滔滔不絕分享自己的人生故事，讓不少被她訊息過的人都覺得詭異，將陳匡怡封鎖，她的種種作為更成了台大校友們聚會的討論話題。中國男星于朦朧墜樓案儘管被警方判定無他殺跡象，但粉絲還是認為內有隱情，甚至提到于朦朧死前曾參加一場17人聚會，中國女星宋伊人也在場，疑似也是加害于朦朧的共犯。現在更有傳聞指出，宋伊人手機被駭客入侵，發現她拍攝了于朦朧被虐殺的全程影片，還賣到暗網上，但這番說法並未獲得任何官方證實，不過已在網路上掀起熱烈討論。小S因姊姊大S驟逝一度無限期停工，近期因《小姐不熙娣》入圍金鐘獎主持人獎重拾笑容，將出席典禮並與蔡康永合體頒獎。據《CTWANT》報導，近日小S還被目擊與二女兒Lily及一名年輕男子現身信義區影城觀影，氣色和心情看起來都很不錯。而Lily外型高挑亮眼，與男子互動自然，該男子因此被猜測是Lily男友；小S與兩人同行時也有說有笑，狀態明顯比前陣子開朗許多。