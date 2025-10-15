我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅在季後挑戰賽失利，球季提前結束，季末選手、教練變動也受到矚目，效力獅隊3年的老將林益全，並未參與秋訓，傳出已離隊，等同於遭到釋出，將尋覓職業生涯的下一站，林益全今（15）日則在社群回應，「謝謝統一這3年的照顧。」39歲的林益全本季在二軍出賽50場，96打數敲出22安，打擊率2成29，始終得不到上一軍的機會，中斷連續16一軍出賽紀錄。獅隊一軍上週在台南球場進行季後賽前的最後練習，二軍則在該週上午進行秋訓。據了解，林益全在球季結束後就未參與秋訓，並將個人在台南球場的裝備搬離。除了林益全，據了解還有3至4位選手也未參與秋訓，提前離開獅隊，尋找職業生涯下一步。在60人名單公佈前就離隊的選手，基本上不會再回簽，提早告知也是為了讓選手尋覓下一步。林益全2007年以選秀狀元之姿加入興農牛，2022年球季末離開富邦悍將，轉投效獅隊，效力獅隊前2年都有上一軍。本季林益全僅在二軍留下出賽紀錄，中斷連續16年一場出賽紀錄。林益全職棒16年生涯出賽1639場，敲出2013安、210轟、1142分打點，生涯打擊率3成32。