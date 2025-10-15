中華職棒台灣大賽18日點燃戰火，前2戰由中信兄弟擔任大巨蛋主場球隊，門票自開賣後熱銷，900元以上區域全數售完，剩餘區域座位也僅剩下個位數，前2戰都有望完售。有今年剛接觸中職的球迷，在網路上詢問大巨蛋買哪裡才是最佳觀賽座位，若以熱鬧程度而言，內野B1的108到114區域堪稱是搖滾區，也是最核心應援區，但價格較高、座位也難搶，因此有內行球迷透露，CP值最高、也最有機會買到的座位，其實是售價900元的內野L4。

10種票價供選擇　球迷好奇該坐哪

今年台灣大賽大巨蛋座位有4大區，其中又另分11小區，總共10種票價供選擇，對於不熟悉大巨蛋場地的球迷而言，該選哪區確實是門學問。

如果想要擁有完整且熱鬧的大巨蛋觀賽體驗，首推絕對是內野B1的108到114區域，但不僅價格2800、2600元為最高區域，由於台灣大賽開放會員、持有中信卡戶優先購買，因此此區域座位相當難搶。

L2內野為適中選擇　L4的CP值最高

整體而言，2000元以上B1區域幾乎與球場平視，位在一三壘兩側的B1內野、L2內野，觀賽視野也相當清楚，價格也比起搖滾區更便宜一些。

如果預算上有考量，但又想擁有足夠視野觀賽，本次票價900元的L4同樣很推。L4不僅避開L5座位過於傾斜的問題，也兼具寬廣的視野，適合不想要感受到壓迫感，且能夠享受大巨蛋寬闊視野的球迷。不過要注意的是，L4總排數僅有6排，前方設有較高欄竿，前3排視線可能會遭到遮擋，在挑選座位時可以優先選擇後3排。

台灣大賽G1有望完售！G2 L4座位剩下個位數

本次G1門票不僅是2000元以上搖滾區早就被搶光，截稿之前，1800元的L2內野、900元的L4內野各區也都完售，其餘座位也都僅剩下個位數。

至於G2銷售狀況，目前L4座位剩下個位數，800元的L5座位仍有不少，是L4區域也賣光時的首選。

中信兄弟台灣大賽大巨蛋座位價格：

內野B1：2800／2600／2300／2000元

內野L2：2100／1800元

內野L4：900元

內野L5：800元

外野B1：1000元

外野L2：800元

台灣大賽售票平台：中信育樂售票網、CTBC SPORTS APP、7-11 ibon機台

▲中職大巨蛋台灣大賽搖滾區，首推絕對是內野B1的108到114區域，但不僅價格2800、2600元為最高區域，由於台灣大賽開放會員、持有中信卡戶優先購買，因此此區域座位相當難搶。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.03）
