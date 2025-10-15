我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒於2022年上任至今親力親為，為推動亞洲基層棒球發展，勤走亞洲各會員國，陸續於泰國成立「東南亞棒球發展暨訓練中心」（Southeast Asia Baseball Development and Training Center）、在中國大陸設置「亞洲女子棒球訓練基地」（Asia Women’s Baseball Development and Training Center），甚至遠赴阿拉伯聯合大公國，考察西亞地區棒球發展情況，為「亞洲大聯盟」的目標奠定基礎。辜仲諒會長強調，「團結」是亞洲棒球文化的特色之一，為整體提升亞洲地區棒球競爭力，BFA將持續團結各國資源，扎根基層棒球，讓亞洲棒球在國際棒壇佔有一席之地，向世界棒壇展現「Asian Power」的精神。其中，泰國為東南亞國協重要會員國，位居東南亞樞紐，東南亞棒球發展暨訓練中心成立後，已逐漸成為東南亞地區舉辦球員訓練、國際賽事或會議之重鎮，陸續承辦2023年東亞盃棒球賽、2025年第四屆亞洲女子棒球錦標賽資格賽，以及今年底東南亞運動會棒球賽；泰國棒協亦在BFA協助下，成功爭取第六屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會在曼谷舉行，這也是泰國首度舉辦的國際棒壘球盛會。在中國大陸方面，中國棒球協會（中國棒協）向BFA申請爭取第一屆「亞洲女子城市棒球聯賽」，今年7月成功於杭州瓜瀝的亞洲女子棒球訓練基地登場，集結來自東北亞、東南亞以及西亞地區等10支隊伍同場競技，促進亞洲城市之間女棒交流，亦為本月在同一場地舉辦之2025年第四屆亞洲女子棒球錦標賽暖身。展望未來，中國棒協已表態爭取世界盃女子棒球賽於亞洲女子棒球訓練基地舉行，致力將杭州瓜瀝打造成亞洲女棒重鎮。辜仲諒會長肩負「團結亞洲」重任，近年馬不停蹄奔走，獲得亞洲棒球界高度肯定，18日將爭取連任WBSC執行副會長，鞏固亞洲棒球的地位，並結合世界棒球資源，持續打造「亞洲大聯盟」。