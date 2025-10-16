我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿日前在中華職棒36年季後挑戰賽以3勝2敗淘汰統一7-ELEVEn獅，闖進隊史第12次台灣大賽，上演讓2追3的「下剋上」驚奇。回顧桃猿在系列賽的3轟，1支比1支重要，林泓育開轟穩定軍心，宋嘉翔纏鬥12球敲出續命追平轟，林智平克服7%預期勝率，將桃猿從鬼門關拉回，奇蹟逆轉奪勝。桃猿本季以年度第3位拿到季後賽門票，從0勝1敗的劣勢開局，G1以1：2不敵獅隊，落入0勝2敗的淘汰邊緣。G2桃猿推出王牌威能帝（Pedro Fernandez），力拚延長戰線，卻在首局就挨林安可的2分砲。正當眾人以為氣勢將一面倒向獅隊時，老將林泓育跳出來，還了一發陽春砲給獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）。根據《野球革命》數據庫，在林泓育開轟前，桃猿的預期勝率34%。5局上威能帝又挨了林安可單場第2支2分砲，單局失掉4分，不過桃猿在6局下痛擊飛力獅，單局追回3分，前7局以1分落後。8局下宋嘉翔上場打擊前，桃猿預期勝率為27%，宋嘉翔與高塩將樹纏鬥12球，第13球敲出追平陽春砲，將預期勝率提升至71%，亦是此系列賽桃猿預期勝率首次突破7成。G2桃猿最後靠著宋嘉翔的再見安打氣走獅隊，G3又以9：3奪勝，將戰局逼到G4「生死戰」。「生死戰」前8局桃猿以0：3落後，8局下打完，桃猿的預期勝率僅2%。9局上梁家榮、何品室融敲安攻佔得點圈後，桃猿預期勝率提升至7%，林智平把握陳韻文失投的指叉球，將戰局追平。桃猿在延長賽靠著林立的致勝安打，以4：3逆轉擊退獅隊，演出讓2追3的「下剋上」驚奇。回顧桃猿系列賽3轟，可說每支都非常關鍵，且一棒比一棒重要。